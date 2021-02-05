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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html
Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации от COVID-19
Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса повлияла на развитие эпидпроцесса в России – есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:45
2021-02-05T15:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса повлияла на развитие эпидпроцесса в России – есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация, общество

Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации от COVID-19

15:45 05.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОчередь в прививочный пункт в торговом центре "Калейдоскоп" в Москве
Очередь в прививочный пункт в торговом центре Калейдоскоп в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса повлияла на развитие эпидпроцесса в России – есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВакцинацияОбщество
 
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