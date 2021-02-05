https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html

Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации от COVID-19

Мурашко рассказал о позитивном эффекте массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса повлияла на развитие эпидпроцесса в России – есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:45

2021-02-05T15:45

2021-02-05T15:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса повлияла на развитие эпидпроцесса в России – есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/sputnik-1596103156.html

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2021

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