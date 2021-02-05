https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596171626.html

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:58

2021-02-05T13:58

2021-02-05T13:58

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе регионального минздрава."К нам продолжает поступать вакцина "Спутник V". Мы получили еще 43 тысячи доз, а всего в Московскую область поступило 214 тысяч доз вакцины. Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тысяч человек", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ, напомнили в пресс-службе."Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС", - добавили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще ряд ограничений по COVID-19 снимут в регионе к концу недели.В пятницу в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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