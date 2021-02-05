Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596171626.html
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:58
2021-02-05T13:58
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе регионального минздрава."К нам продолжает поступать вакцина "Спутник V". Мы получили еще 43 тысячи доз, а всего в Московскую область поступило 214 тысяч доз вакцины. Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тысяч человек", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ, напомнили в пресс-службе."Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС", - добавили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще ряд ограничений по COVID-19 снимут в регионе к концу недели.В пятницу в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

13:58 05.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
"К нам продолжает поступать вакцина "Спутник V". Мы получили еще 43 тысячи доз, а всего в Московскую область поступило 214 тысяч доз вакцины. Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тысяч человек", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ, напомнили в пресс-службе.
"Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС", - добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще ряд ограничений по COVID-19 снимут в регионе к концу недели.
В пятницу в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния