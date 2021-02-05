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В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:58
2021-02-05T13:58
2021-02-05T13:58
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Свыше 110 тысяч жителей Московской области сделали прививку от COVID-19, всего регион получил 214 тысяч доз медпрепарата, рассказали в пресс-службе регионального минздрава."К нам продолжает поступать вакцина "Спутник V". Мы получили еще 43 тысячи доз, а всего в Московскую область поступило 214 тысяч доз вакцины. Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тысяч человек", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ, напомнили в пресс-службе."Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС", - добавили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще ряд ограничений по COVID-19 снимут в регионе к концу недели.В пятницу в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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