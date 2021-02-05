https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596106697.html

Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам

Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам

Большая часть россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса, при этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам, показало... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T06:03

2021-02-05T06:03

2021-02-05T06:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большая часть россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса, при этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам, показало исследование интернет-холдинга Rambler Group, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Опрос показал, что с момента старта массовой вакцинации прививку уже сделали свыше 12% опрошенных, а порядка 40% готовы сделать ее в ближайшее время. При этом лишь 2% высказались, что точно отказываются от процедуры и надеются на свои силы. "Остальные пока не приняли однозначного решения или заявили, что ответственно следят за уровнем антител в организме и готовы привиться, когда он снизится. Среди участников опроса 27% уже переболели COVID-19", - отмечают аналитики.При этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам. "38% респондентов отдают предпочтение "Спутнику V", почти столько же – 37% – отметили, что ждут старта вакцинации другими отечественными аналогами – "ЭпиВакКороной" и разработкой Центра Чумакова", - уточняется в результатах опроса.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Исследование проводилось с 25 января по 3 февраля на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие порядка 5 тысяч пользователей со всей России. На вопросы ответили 60% мужчин и 40% женщин, а самыми активными оказались респонденты от 25 до 44 лет (40%). Доли ответов остальных возрастных категорий распределились так: 12-24 лет – 11%, 45-54 лет – 18%, старше 55 лет – 31%. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество