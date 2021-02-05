https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596248403.html

Минздрав Бразилии заинтересован в закупке "Спутника V"

Минздрав Бразилии заинтересован в закупке "Спутника V"

Бразилия заинтересована в приобретении российской вакцины "Спутник V", сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:16

2021-02-05T20:16

2021-02-05T20:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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бразилия

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МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Бразилия заинтересована в приобретении российской вакцины "Спутник V", сообщило министерство здравоохранения страны."Исполнительный секретарь министерства здравоохранения Эльсио Франко заявил сегодня представителям бразильской лаборатории União Química о заинтересованности в закупке", - говорится в сообщении на сайте министерства. Ведомство уточняет, что теперь необходимо, чтобы вакцина получила разрешение от национального "на использование в экстренных случаях, и от конкурентоспособности цены".Решение о проведении переговоров было принято после того, как Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa одобрило новый протокол, упрощающий выдачу разрешений на экстренное использование препаратов, прошедших испытания за рубежом. Он устраняет необходимость в проведении третьей фазы клинических испытаний.Накануне сенат страны облегчил правила распространения медикаментов, имеющих хотя бы одно одобрение зарубежного регулятора. Таким образом, устранены все формальные препятствия для быстрого одобрения в Бразилии вакцин ведущих мировых лабораторий, включая российскую "Спутник V".В Бразилии для экстренного использования сейчас одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской SinovacНаучный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sputnik-1596141709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, бразилия, в мире