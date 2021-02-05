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https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596239808.html
"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины
"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины
Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:14
2021-02-05T19:14
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3 месяцев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор провел встречу с участниками клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в ведомстве."Участники клинических исследований и представители научного центра "Вектор" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до 3 месяцев. Решение данного вопроса остается за регулятором", - говорится в сообщении.В ходе встречи участникам исследования также разъяснили конструктивные особенности вакцины, принципы формирования защитных антител, отметили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество

"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины

19:14 05.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3 месяцев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор провел встречу с участниками клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в ведомстве.
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"Участники клинических исследований и представители научного центра "Вектор" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до 3 месяцев. Решение данного вопроса остается за регулятором", - говорится в сообщении.
В ходе встречи участникам исследования также разъяснили конструктивные особенности вакцины, принципы формирования защитных антител, отметили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВакцинацияОбщество
 
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