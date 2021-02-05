https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596239808.html

"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины

"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины

Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:14

2021-02-05T19:14

2021-02-05T19:14

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_b0e60f71c943ba0009de0b6b0271232b.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3 месяцев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор провел встречу с участниками клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в ведомстве."Участники клинических исследований и представители научного центра "Вектор" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до 3 месяцев. Решение данного вопроса остается за регулятором", - говорится в сообщении.В ходе встречи участникам исследования также разъяснили конструктивные особенности вакцины, принципы формирования защитных антител, отметили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество