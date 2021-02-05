https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596239808.html
"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины
"Вектор" хочет изменить сроки наблюдения за участниками испытания вакцины
Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:14
2021-02-05T19:14
2021-02-05T19:14
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представители центра "Вектор" и участники клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения с полугода до 3 месяцев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор провел встречу с участниками клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в ведомстве."Участники клинических исследований и представители научного центра "Вектор" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до 3 месяцев. Решение данного вопроса остается за регулятором", - говорится в сообщении.В ходе встречи участникам исследования также разъяснили конструктивные особенности вакцины, принципы формирования защитных антител, отметили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество