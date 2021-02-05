https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596192908.html

В ЕК ответили на вопрос о закупке российской вакцины "Спутник V"

В ЕК ответили на вопрос о закупке российской вакцины "Спутник V"

Необходимо разделять процессы одобрения вакцины европейским регулятором и заключения контрактов на общую закупку препарата для Евросоюза, на данный момент пакет РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:48

2021-02-05T15:48

2021-02-05T16:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

еврокомиссия

евросоюз

johnson & johnson

европа

венгрия

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Необходимо разделять процессы одобрения вакцины европейским регулятором и заключения контрактов на общую закупку препарата для Евросоюза, на данный момент пакет вакцин в ЕС достаточен, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о закупке российской вакцины "Спутник V" в Европе."Необходимо различать две вещи: процесс одобрения для того, чтобы производитель мог предложить препарат на европейский рынок. Одобрение осуществляется Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА)… Другое дело - это портфель вакцин, который выбрала ЕК, и государства-члены ЕС выбрали и одобрили. На сегодняшний день такой портфель есть, идут переговоры с другими компаниями", - сказал представитель ЕК.Он добавил, что сегодняшний портфель заказов в ЕС достаточен для вакцинации всего населения союза. "Ясно одно, что имеющийся портфель заказов вакцин обеспечивает большой объем доз вакцин и позволяет вакцинировать все население ЕС", - пояснил Мамер.При этом он подчеркнул, что "вопрос в том, когда мы получим эти дозы, а не в том, нужны ли нам дозы от нового производителя". "Государства ЕС могут обсуждать (централизованную закупку) в соответствующих форматах… Двери не закрыты", - добавил Мамер.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации. Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза. Разработчики "Спутника V" ведут переговоры с ЕМА для авторизации российской вакцины на европейском рынке. В настоящее время препарат ожидает заключения научного комитета агентства (scientific advice).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sputnik-1596178898.html

https://ria.ru/20210205/chekhiya-1596170579.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, европа, венгрия