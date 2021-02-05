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https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596151942.html
В Совфеде рассказали о предельном возрасте при вакцинации от COVID-19
В Совфеде рассказали о предельном возрасте при вакцинации от COVID-19
Предельного возраста для вакцинации от COVID-19 нет, прививку делали и 90-летним гражданам, и они ее хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:31
2021-02-05T12:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
владимир круглый
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предельного возраста для вакцинации от COVID-19 нет, прививку делали и 90-летним гражданам, и они ее хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Круглый напомнил, что особой подготовки к вакцинации не требуется, но следует учитывать наличие аутоиммунных заболеваний и исключить употребление алкогольных напитков перед процедурой и после нее. "Есть ряд противопоказаний - это детский возраст, беременность. Очень важно наличие аутоиммунных заболеваний. Это большая группа заболеваний, ревматизм, например, или перенесённые в анамнезе серьёзные аллергические реакции", - пояснил он.Законодатель также предупредил, что нежелательно прививаться на фоне обострения каких-либо заболеваний. "Чтобы исключить (такую ситуацию), перед прививкой обязательно проводится осмотр врача. Также нельзя накануне вакцинации употреблять спиртное, а после вакцинации 2-3 дня также рекомендовано воздержаться от спиртных напитков", - отметил он.Круглый также сообщил, что сам ранее привился от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус covid-19, россия

В Совфеде рассказали о предельном возрасте при вакцинации от COVID-19

12:31 05.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОчередь в прививочный пункт в торговом центре "Калейдоскоп" в Москве
Очередь в прививочный пункт в торговом центре Калейдоскоп в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предельного возраста для вакцинации от COVID-19 нет, прививку делали и 90-летним гражданам, и они ее хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Верхней планки по возрасту для вакцинации от COVID не существует, привито много людей, которым почти 90 лет, все прошло без осложнений с хорошим иммунным ответом", - сказал сенатор журналистам.
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Круглый напомнил, что особой подготовки к вакцинации не требуется, но следует учитывать наличие аутоиммунных заболеваний и исключить употребление алкогольных напитков перед процедурой и после нее. "Есть ряд противопоказаний - это детский возраст, беременность. Очень важно наличие аутоиммунных заболеваний. Это большая группа заболеваний, ревматизм, например, или перенесённые в анамнезе серьёзные аллергические реакции", - пояснил он.
Законодатель также предупредил, что нежелательно прививаться на фоне обострения каких-либо заболеваний. "Чтобы исключить (такую ситуацию), перед прививкой обязательно проводится осмотр врача. Также нельзя накануне вакцинации употреблять спиртное, а после вакцинации 2-3 дня также рекомендовано воздержаться от спиртных напитков", - отметил он.
Круглый также сообщил, что сам ранее привился от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Владимир КруглыйКоронавирус COVID-19Россия
 
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