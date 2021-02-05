https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596151942.html
В Совфеде рассказали о предельном возрасте при вакцинации от COVID-19
В Совфеде рассказали о предельном возрасте при вакцинации от COVID-19
Предельного возраста для вакцинации от COVID-19 нет, прививку делали и 90-летним гражданам, и они ее хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:31
2021-02-05T12:31
2021-02-05T12:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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владимир круглый
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предельного возраста для вакцинации от COVID-19 нет, прививку делали и 90-летним гражданам, и они ее хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Круглый напомнил, что особой подготовки к вакцинации не требуется, но следует учитывать наличие аутоиммунных заболеваний и исключить употребление алкогольных напитков перед процедурой и после нее. "Есть ряд противопоказаний - это детский возраст, беременность. Очень важно наличие аутоиммунных заболеваний. Это большая группа заболеваний, ревматизм, например, или перенесённые в анамнезе серьёзные аллергические реакции", - пояснил он.Законодатель также предупредил, что нежелательно прививаться на фоне обострения каких-либо заболеваний. "Чтобы исключить (такую ситуацию), перед прививкой обязательно проводится осмотр врача. Также нельзя накануне вакцинации употреблять спиртное, а после вакцинации 2-3 дня также рекомендовано воздержаться от спиртных напитков", - отметил он.Круглый также сообщил, что сам ранее привился от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус covid-19, россия
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости.
Предельного возраста для вакцинации от COVID-19
нет, прививку делали и 90-летним гражданам, и они ее хорошо переносили, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
"Верхней планки по возрасту для вакцинации от COVID не существует, привито много людей, которым почти 90 лет, все прошло без осложнений с хорошим иммунным ответом", - сказал сенатор журналистам.
Круглый напомнил, что особой подготовки к вакцинации не требуется, но следует учитывать наличие аутоиммунных заболеваний и исключить употребление алкогольных напитков перед процедурой и после нее. "Есть ряд противопоказаний - это детский возраст, беременность. Очень важно наличие аутоиммунных заболеваний. Это большая группа заболеваний, ревматизм, например, или перенесённые в анамнезе серьёзные аллергические реакции", - пояснил он.
Законодатель также предупредил, что нежелательно прививаться на фоне обострения каких-либо заболеваний. "Чтобы исключить (такую ситуацию), перед прививкой обязательно проводится осмотр врача. Также нельзя накануне вакцинации употреблять спиртное, а после вакцинации 2-3 дня также рекомендовано воздержаться от спиртных напитков", - отметил он.
Круглый также сообщил, что сам ранее привился от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.