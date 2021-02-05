https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596120804.html

Pfizer отозвала заявку на экстренное использование вакцины в Индии

Pfizer отозвала заявку на экстренное использование вакцины в Индии

Американская фармацевтическая компания Pfizer отозвала заявку на получение в Индии разрешения на экстренное использование своей вакцины против COVID-19. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:04

2021-02-05T10:04

2021-02-05T10:04

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев – РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer отозвала заявку на получение в Индии разрешения на экстренное использование своей вакцины против COVID-19.Pfizer одна из первых запросила у Генерального контролера по лекарственным средствам Индии разрешение на экстренное использование своей вакцины от коронавируса после того, как получила такое разрешение в Великобритании и Бахрейне."В соответствии с (запросом на) разрешение на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 Pfizer 3 февраля приняла участие в заседании предметного экспертного комитета Управления по регулированию лекарственных средств Индии. Основываясь на обсуждениях на этом заседании и нашем понимании дополнительной информации, которая может понадобиться регулятору, компания решила отозвать свою заявку в настоящее время", - цитирует заявление пресс-секретаря компании телеканал NDTV.В заявлении отмечается, что Pfizer продолжит взаимодействие с властями страны и повторно отправит запрос на одобрение своей вакцины, приложив дополнительную информацию, которая станет доступна в ближайшее время."Pfizer по-прежнему привержен тому, чтобы сделать свою вакцину доступной для использования правительством Индии, а также найти необходимый путь для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях, что сделает эту вакцину доступной для любого будущего использования", - сказал представитель компании.Ранее власти Индии разрешили экстренное применение двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V". Бхушан напомнил, что вакцины Zydus Cadila и "Спутник V" проходят в Индии третий этап тестирования. Испытания вакцин Biological E и Gennova находятся на первой фазе, ожидается, что их производители приступят ко второму этапу испытаний в марте.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,4 миллиона человек, продолжают лечение около 151 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 154 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/pfizer-1595347678.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., индия, в мире