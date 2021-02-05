https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596103021.html

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:38

2021-02-05T02:38

2021-02-05T02:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

johnson & johnson

сша

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США.Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что данная вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.В США до сих пор были официально разрешены антикоронавирусные вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, johnson & johnson, сша, в мире