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Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T02:38
2021-02-05T02:38
2021-02-05T02:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
johnson & johnson
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США.Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что данная вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.В США до сих пор были официально разрешены антикоронавирусные вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, сша, в мире
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Корпорация Johnson & Johnson
подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса
в регулятор США
.
"Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины", - говорится в пресс-релизе.
Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.
Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что данная вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.
В США до сих пор были официально разрешены антикоронавирусные вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.