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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210205/uzbekistan-1596200186.html
К 150-летию епархии РПЦ в Узбекистане освятили закладку нового храма
К 150-летию епархии РПЦ в Узбекистане освятили закладку нового храма
Глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий освятил закладку камня нового православного храма в Нукусе -... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:21
2021-02-05T16:21
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 фев - РИА Новости. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий освятил закладку камня нового православного храма в Нукусе - столице автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, сообщает в пятницу пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии."Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, совершая визиты по приходам Бухарского благочиния, освятил закладку камня под строительство нового храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в Нукусе", - говорится в сообщении на сайте епархии.По данным пресс-службы, на церемонии начала строительства храма, который расположится в одном из микрорайонов столицы Каракалпакстана, также присутствовали представители хокимията (администрации) Нукуса."В эти два года мы будем отмечать 150-летие образования нашей епархии. И это будет подарок к этому юбилею и этому году, что в Нукусе воссияет прекрасный православный храм", - приводит слова Викентия пресс-служба епархии.Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ в Узбекистане. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркмении, а в 2011 году - Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, узбекистан

К 150-летию епархии РПЦ в Узбекистане освятили закладку нового храма

16:21 05.02.2021
 
© Фото : Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Pixabay / falco
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ТАШКЕНТ, 5 фев - РИА Новости. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий освятил закладку камня нового православного храма в Нукусе - столице автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, сообщает в пятницу пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.
"Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, совершая визиты по приходам Бухарского благочиния, освятил закладку камня под строительство нового храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в Нукусе", - говорится в сообщении на сайте епархии.
По данным пресс-службы, на церемонии начала строительства храма, который расположится в одном из микрорайонов столицы Каракалпакстана, также присутствовали представители хокимията (администрации) Нукуса.
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"В эти два года мы будем отмечать 150-летие образования нашей епархии. И это будет подарок к этому юбилею и этому году, что в Нукусе воссияет прекрасный православный храм", - приводит слова Викентия пресс-служба епархии.
Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ в Узбекистане. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркмении, а в 2011 году - Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьУзбекистан
 
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