https://ria.ru/20210205/ugrozy-1596183177.html

В Госдуме ответили на угрозы Байдена

В Госдуме ответили на угрозы Байдена

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о России, посоветовав ему запечатать свои пожелания и угрозы в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:52

2021-02-05T14:52

2021-02-05T14:52

россия

руслан бальбек

госдума рф

джо байден

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о России, посоветовав ему запечатать свои пожелания и угрозы в конверт и пустить его по ветру, поскольку для РФ это будет иметь тот же эффект.Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия."Мы ни разу за всю послевоенную историю не слышали доброго слова в свой адрес от руководства США, и у нас выработалось на ментальном уровне недоверие к этому насквозь лживому агрессивному "оплоту демократии". Так что мистер Байден, который хорошо погрел карманы самым что ни на есть коррупционным путем во времена президентства (на Украине Петра - ред.) Порошенко, нам не пример и не указ. В плане коррумпированности они с Алексеем Навальным - единомышленники. Так что пусть запечатает свои пожелания и угрозы в конверт и пустит его по ветру - это будет для нас иметь одинаковый эффект наряду с его заявлениями. И на все его угрозы мы будем отвечать зеркально и адекватно, здесь ему не Украина, холуев нет", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/peskov-1596173780.html

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россия, руслан бальбек, госдума рф, джо байден, политика