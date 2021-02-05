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В Госдуме ответили на угрозы Байдена
В Госдуме ответили на угрозы Байдена
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о России, посоветовав ему запечатать свои пожелания и угрозы в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:52
2021-02-05T14:52
россия
руслан бальбек
госдума рф
джо байден
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о России, посоветовав ему запечатать свои пожелания и угрозы в конверт и пустить его по ветру, поскольку для РФ это будет иметь тот же эффект.Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия."Мы ни разу за всю послевоенную историю не слышали доброго слова в свой адрес от руководства США, и у нас выработалось на ментальном уровне недоверие к этому насквозь лживому агрессивному "оплоту демократии". Так что мистер Байден, который хорошо погрел карманы самым что ни на есть коррупционным путем во времена президентства (на Украине Петра - ред.) Порошенко, нам не пример и не указ. В плане коррумпированности они с Алексеем Навальным - единомышленники. Так что пусть запечатает свои пожелания и угрозы в конверт и пустит его по ветру - это будет для нас иметь одинаковый эффект наряду с его заявлениями. И на все его угрозы мы будем отвечать зеркально и адекватно, здесь ему не Украина, холуев нет", - сказал Бальбек РИА Новости.
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россия, руслан бальбек, госдума рф, джо байден, политика

В Госдуме ответили на угрозы Байдена

14:52 05.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о России, посоветовав ему запечатать свои пожелания и угрозы в конверт и пустить его по ветру, поскольку для РФ это будет иметь тот же эффект.
Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия.
"Мы ни разу за всю послевоенную историю не слышали доброго слова в свой адрес от руководства США, и у нас выработалось на ментальном уровне недоверие к этому насквозь лживому агрессивному "оплоту демократии". Так что мистер Байден, который хорошо погрел карманы самым что ни на есть коррупционным путем во времена президентства (на Украине Петра - ред.) Порошенко, нам не пример и не указ. В плане коррумпированности они с Алексеем Навальным - единомышленники. Так что пусть запечатает свои пожелания и угрозы в конверт и пустит его по ветру - это будет для нас иметь одинаковый эффект наряду с его заявлениями. И на все его угрозы мы будем отвечать зеркально и адекватно, здесь ему не Украина, холуев нет", - сказал Бальбек РИА Новости.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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РоссияРуслан БальбекГосдума РФДжо БайденПолитика
 
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