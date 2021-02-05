https://ria.ru/20210205/ubiystvo-1596178780.html

Житель Саратовской области получил пожизненный срок за убийство ребенка

Житель Саратовской области получил пожизненный срок за убийство ребенка

Саратовский областной суд в пятницу приговорил к пожизненному сроку ранее судимого 23-летнего жителя города Балашов по обвинению в убийстве полуторагодовалого... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:37

2021-02-05T14:37

2021-02-05T17:23

россия

саратовский областной суд

балашов

происшествия

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САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в пятницу приговорил к пожизненному сроку ранее судимого 23-летнего жителя города Балашов по обвинению в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Следствие ранее сообщило, что днем 24 марта прошлого года мужчина в состоянии опьянения избил кулаками полуторагодовалого сына сожительницы, от чего малыш скончался на месте. Мама ребенка в момент трагедии находилась на работе. Фигурант дела стал угрожать 20-летней девушке убийством в случае, если она расскажет кому-то об убийстве или обратится в полицию. Дождавшись, когда он заснет, девушка сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. Кроме того, с февраля по март мужчина систематически избивал свою сожительницу и ее малолетнего сына."Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказала собеседница агентства.Суд признал фигуранта виновным по статьям УК РФ "Истязание", "Убийство малолетнего с особой жестокостью", "Угроза убийством". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Как уточнила пресс-служба областного суда, в ходе судебного разбирательства подсудимый Максим Грезнев сначала полностью признал вину, а затем избрал другой способ защиты и стал перекладывать вину на мать ребенка, однако его показания полностью опровергались другими доказательствами.Суд установил, что мальчик на диване громко кричал, тогда подсудимый сначала укусил его не менее пяти раз, но тот не перестал плакать и кричать, что разозлило Грезнева, и он ударил его не менее 60 раз, а затем взял ребенка за ногу и со значительной силой бросил в сторону детской кровати, расположенной в 4 метрах от дивана. Мальчик ударился о кровать и упал на пол, и от многочисленных травм скончался спустя "десятки минут".По данным суда, Грезнев в 2017 году был приговорен к трем годам колонии за грабеж с применением насилия, а в январе 2020 года вышел на свободу.

https://ria.ru/20201223/srok-1590556844.html

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россия, саратовский областной суд , балашов, происшествия