https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596122453.html

В Турции рассказали, как российские туристы спасают отели от разорения

В Турции рассказали, как российские туристы спасают отели от разорения

Около 80 процентов стамбульских отелей закрыты из-за пандемии, тяжелую ситуацию в гостиничной сфере отчасти облегчают российские гости, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:34

2021-02-05T16:34

2021-02-05T16:34

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туристы

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отели

анталья (провинция)

новости - туризм

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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Около 80 процентов стамбульских отелей закрыты из-за пандемии, тяжелую ситуацию в гостиничной сфере отчасти облегчают российские гости, заявил РИА Новости глава комитета туризма и гостиничного дела Торговой палаты Стамбула Айдын Караджабай."В Стамбуле сейчас около 80 процентов гостиниц закрыты, а оставшиеся заполнены на 20 процентов. Невероятный застой! Работающие отели наняли минимальное число сотрудников, ситуация очень тяжелая. Сейчас нас больше всего поддерживают россияне — оттуда в Стамбул приезжает больше всего туристов. Но, несмотря на это, падение спроса на гостиничные услуги в прошлом году достигло 70 процентов", — сказал собеседник агентства.По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 миллиона россиян посетили страну в 2020 году, они стали лидерами среди иностранцев, отдыхавших в этом государстве.Как отметил Караджабай, в индустрии гостеприимства Турции рассчитывают на положительные результаты стартовавшей в январе вакцинации. "Надеемся, что уже с апреля-мая начнется возрождение отрасли. Мы видим, что люди очень затосковали от сидения дома, и нас радует это настроение. Как только будут сняты ограничения и можно будет свободно путешествовать, ожидаем роста числа гостей. Отели готовы открыться в любой момент, мы оформили все сертификаты санитарно-гигиенической безопасности", — добавил Караджабай.

https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html

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коронавирус covid-19, туристы, россия, туризм, гостиницы, отели, анталья (провинция), новости - туризм, стамбул