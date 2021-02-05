Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/tula-1596034792.html
"Чей это дворец?" Как люди живут в водонапорной башне
"Чей это дворец?" Как люди живут в водонапорной башне
Когда в середине XX века в Туле построили новую водонапорную башню, сложно было представить, что со временем она превратится в один из самых необычных... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:00
2021-02-05T08:09
жилье
тула
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596038169_0:59:2730:1595_1920x0_80_0_0_c91e07f738df6de9fc773f56e0dce3aa.jpg
ТУЛА, 5 фев — РИА Новости, Алексей Аликин. Когда в середине XX века в Туле построили новую водонапорную башню, сложно было представить, что со временем она превратится в один из самых необычных малоквартирных домов России. Потолки под четыре метра, падающие сверху камни, гигантский бак над головой и другие подробности быта здешних жильцов — в материале РИА Новости.Чужой среди своих— Башня? Какая башня? — с недоумением переспрашивает администратор тульского рынка "Салют". — А, точно! Есть такая напротив, но они как-то сами по себе. Ни разу не видела, как заходят или выходят. Знаю только, что жилая — по вечерам в окнах горит свет.Все туляки хоть раз слышали о водонапорной башне. Куда сложнее найти человека, побывавшего в ее стенах. Неприступная на вид, она стоит через дорогу от автовокзала, на границе квартала типовых пятиэтажек и магазинов.Выглядит архитектурное сооружение странно, даже чужеродно — напоминает один из донжонов средневековой крепости. Довершает сходство окружающий здание сад. Впрочем, зимой цветочные клумбы скрыты под слоем снега. Обособленность башни подчеркивает железный забор и запертые ворота, за которыми — большой пустой двор.Здание возвели в 1950-е годы для "Водоканала" буквально в чистом поле — пятиэтажки и рынок появились позже. Обживать начали почти сразу: на втором этаже — лаборатория анализа воды и кабинет руководителя, выше — две квартиры сотрудников. Со временем квартир стало шесть, хотя башня продолжала работать по прямому назначению — гигантский бак под крышей опустел только в конце прошлого века. Теперь это помещение жильцы называют "баковая" и используют для сушки белья.Зачем было селить там людей, объяснить никто не может. Есть версия, что так "Водоканал" разбирался с жилищными проблемами работников.Страж башниБольшинство здешних обитателей, бывших служащих организации, предпочитают в беседу не вступать и сразу отправляют к Степанычу.Старожил дома, в отличие от соседей, вообще не имеет отношения к водоснабжению.Страшная авария на подстанции, детская драка, в которой потерял глаз, личное знакомство с конструктором Николаем Макаровым — Агеев может часами рассказывать о себе. Сменил много профессий — от электрика до инженера. Участвовал в производстве печатных плат, успел поработать на известном на всю страну Тульском оружейном заводе.Пенсионер с трудом припоминает, как получил квартиру в башне, — сюда он переехал с детьми и женой около 40 лет назад. Говорит, что ордер на вселение, скорее всего, дали супруге.До этого семья Агеевых ютилась в доме барачного типа. Жену он недавно похоронил, а трое сыновей выросли и разъехались. Сейчас ему принадлежит целый этаж — тот, где располагалась лаборатория. Места в квартире при этом не так много: кухня, спальня и ванная. Дополнительный плюс — большой круговой балкон по всему периметру здания.Холод, гниль и падающие камниМожет показаться, что у тульского пенсионера эксклюзивный пентхаус. Однако жилплощадь в удручающем состоянии. На лестничной клетке — облупленные, все в пятнах, стены. Высокие, почти четырехметровые, потолки почернели от сырости. В квартире немногим лучше. Деревянные настилы прогнили — по словам хозяина, есть даже провал, который он прикрыл доской с помойки. В спальне пол и потолок пронзает насквозь проржавевшая труба. Нерабочая — видимо, это один из трубопроводов, с помощью которого вода из бака нагнеталась в систему водоснабжения района.Гулять по круговому балкону со временем стало опасно.У перил действительно лежит предмет, похожий на бетонный обломок.Агеев жалуется и на водоотводы, заканчивающиеся как раз в районе балкона, — их постоянно надо чистить.Несколько лет назад в башне сделали капремонт, модернизировали систему отопления. Агеев говорит, что новые трубы плохо проводят тепло и дома теперь заметно холоднее. "Хоть бы батареи проверили, им же больше 60 лет!" — возмущается пенсионер. В каждой комнате у него — по обогревателю.Мужчина регулярно пишет жалобы. К улучшению условий это не приводит, но Агеев убежден: именно из-за его посланий сняли с должности предыдущего градоначальника. За услуги ЖКХ пенсионер при этом не платит уже год, почему — объясняет путано.Идея музеяДругие жильцы считают, что Агеев во многом прав, но что-то и преувеличивает. Среди главных неудобств башни они тоже называют холод, объясняя это планировкой: высокие и узкие комнаты зимой быстро промерзают. Правда, уверяют — эти проблемы типичны для любого старого здания, и каждый должен сам следить за своим жильем.Все, кроме Агеева, оформили квартиры в собственность. Пенсионер не идет на это принципиально. Надеется, что дом когда-нибудь расселят и каждому из немногочисленных обитателей дадут по квартире.Услышав вопрос о том, что делать со зданием после расселения, пенсионер расцветает. Предлагает открыть музей. Правда, пока не знает, что выставлять.В идее есть здравое зерно. Башню часто упоминают на лекциях урбанисты — как примечательный образец промышленной архитектуры, который успешно приспособили для жилых целей. Возможно, пригодится и в целях культурных.
https://ria.ru/20201218/baraki-1589486711.html
тула
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596038169_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_379c67af0b5395d2ce71180ed0a419d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, тула, тульская область

"Чей это дворец?" Как люди живут в водонапорной башне

08:00 05.02.2021 (обновлено: 08:09 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей АликинВид на башню со двора
Вид на башню со двора - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Аликин
Читать ria.ru в
ТУЛА, 5 фев — РИА Новости, Алексей Аликин. Когда в середине XX века в Туле построили новую водонапорную башню, сложно было представить, что со временем она превратится в один из самых необычных малоквартирных домов России. Потолки под четыре метра, падающие сверху камни, гигантский бак над головой и другие подробности быта здешних жильцов — в материале РИА Новости.

Чужой среди своих

— Башня? Какая башня? — с недоумением переспрашивает администратор тульского рынка "Салют". — А, точно! Есть такая напротив, но они как-то сами по себе. Ни разу не видела, как заходят или выходят. Знаю только, что жилая — по вечерам в окнах горит свет.
Все туляки хоть раз слышали о водонапорной башне. Куда сложнее найти человека, побывавшего в ее стенах. Неприступная на вид, она стоит через дорогу от автовокзала, на границе квартала типовых пятиэтажек и магазинов.
Выглядит архитектурное сооружение странно, даже чужеродно — напоминает один из донжонов средневековой крепости. Довершает сходство окружающий здание сад. Впрочем, зимой цветочные клумбы скрыты под слоем снега. Обособленность башни подчеркивает железный забор и запертые ворота, за которыми — большой пустой двор.
© РИА Новости / Алексей АликинВид с балкона
Вид с балкона - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Аликин
Вид с балкона
Здание возвели в 1950-е годы для "Водоканала" буквально в чистом поле — пятиэтажки и рынок появились позже. Обживать начали почти сразу: на втором этаже — лаборатория анализа воды и кабинет руководителя, выше — две квартиры сотрудников. Со временем квартир стало шесть, хотя башня продолжала работать по прямому назначению — гигантский бак под крышей опустел только в конце прошлого века. Теперь это помещение жильцы называют "баковая" и используют для сушки белья.
Аварийный барак - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 08:00
"Как элитное жилье". О бараках, где вместо туалета — дырка в полу
Зачем было селить там людей, объяснить никто не может. Есть версия, что так "Водоканал" разбирался с жилищными проблемами работников.

Страж башни

Большинство здешних обитателей, бывших служащих организации, предпочитают в беседу не вступать и сразу отправляют к Степанычу.

"У меня военная специальность. Хотя в армию и не взяли, я — старший лейтенант. Но могли бы и капитана дать", — говорит Валерий Степанович Агеев, крепкий пожилой мужчина.

Старожил дома, в отличие от соседей, вообще не имеет отношения к водоснабжению.
Страшная авария на подстанции, детская драка, в которой потерял глаз, личное знакомство с конструктором Николаем Макаровым — Агеев может часами рассказывать о себе. Сменил много профессий — от электрика до инженера. Участвовал в производстве печатных плат, успел поработать на известном на всю страну Тульском оружейном заводе.
© РИА Новости / Алексей АликинВалерий Агеев позирует на фоне клеток
Валерий Агеев позирует на фоне клеток - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Аликин
Валерий Агеев позирует на фоне клеток
Пенсионер с трудом припоминает, как получил квартиру в башне, — сюда он переехал с детьми и женой около 40 лет назад. Говорит, что ордер на вселение, скорее всего, дали супруге.
До этого семья Агеевых ютилась в доме барачного типа. Жену он недавно похоронил, а трое сыновей выросли и разъехались. Сейчас ему принадлежит целый этаж — тот, где располагалась лаборатория. Места в квартире при этом не так много: кухня, спальня и ванная. Дополнительный плюс — большой круговой балкон по всему периметру здания.

Холод, гниль и падающие камни

Может показаться, что у тульского пенсионера эксклюзивный пентхаус. Однако жилплощадь в удручающем состоянии. На лестничной клетке — облупленные, все в пятнах, стены. Высокие, почти четырехметровые, потолки почернели от сырости. В квартире немногим лучше. Деревянные настилы прогнили — по словам хозяина, есть даже провал, который он прикрыл доской с помойки. В спальне пол и потолок пронзает насквозь проржавевшая труба. Нерабочая — видимо, это один из трубопроводов, с помощью которого вода из бака нагнеталась в систему водоснабжения района.
Гулять по круговому балкону со временем стало опасно.

"Недавно ночью камень сверху упал. Вот такая плита свалилась", — разводит руками хозяин.

У перил действительно лежит предмет, похожий на бетонный обломок.
Агеев жалуется и на водоотводы, заканчивающиеся как раз в районе балкона, — их постоянно надо чистить.
© РИА Новости / Алексей АликинВанная комната
Ванная комната - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Аликин
Ванная комната
Несколько лет назад в башне сделали капремонт, модернизировали систему отопления. Агеев говорит, что новые трубы плохо проводят тепло и дома теперь заметно холоднее. "Хоть бы батареи проверили, им же больше 60 лет!" — возмущается пенсионер. В каждой комнате у него — по обогревателю.
Мужчина регулярно пишет жалобы. К улучшению условий это не приводит, но Агеев убежден: именно из-за его посланий сняли с должности предыдущего градоначальника. За услуги ЖКХ пенсионер при этом не платит уже год, почему — объясняет путано.

Идея музея

Другие жильцы считают, что Агеев во многом прав, но что-то и преувеличивает. Среди главных неудобств башни они тоже называют холод, объясняя это планировкой: высокие и узкие комнаты зимой быстро промерзают. Правда, уверяют — эти проблемы типичны для любого старого здания, и каждый должен сам следить за своим жильем.

"Жаловаться нет смысла, все равно ничего не поменяется, — отмахивается один из соседей. — Многие удивляются: чей это дворец? А у нас, не считая архитектуры, самый обычный дом. Вот если про нас напишут, тогда будем особенные".

Все, кроме Агеева, оформили квартиры в собственность. Пенсионер не идет на это принципиально. Надеется, что дом когда-нибудь расселят и каждому из немногочисленных обитателей дадут по квартире.
© РИА Новости / Алексей АликинБашня снаружи
Башня снаружи - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Аликин
Башня снаружи
Услышав вопрос о том, что делать со зданием после расселения, пенсионер расцветает. Предлагает открыть музей. Правда, пока не знает, что выставлять.
В идее есть здравое зерно. Башню часто упоминают на лекциях урбанисты — как примечательный образец промышленной архитектуры, который успешно приспособили для жилых целей. Возможно, пригодится и в целях культурных.
 
ЖильеТулаТульская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния