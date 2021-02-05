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В Нижегородской области открыли Центр работы с населением

В Нижегородской области открыли Центр работы с населением

Правительство Нижегородской области и Росатом открыли региональный Центр обработки документов и работы с населением, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:38

2021-02-05T19:38

2021-02-05T19:38

нижегородская область

россия

глеб никитин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нижегородская область

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Правительство Нижегородской области и Росатом открыли региональный Центр обработки документов и работы с населением, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 февраля открыл региональный Центр обработки документов и работы с населением. Это первый в России опыт тиражирования лучших практик и ИТ-решений бизнеса в государственном секторе. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев", - говорится в сообщении.Центр обработки документов и работы с населением в правительстве Нижегородской области – это единый орган, в котором за счет использования современных ИТ-систем централизованы функции работы с обращениями граждан и кадрового делопроизводства административного аппарата."Сейчас мы проводим планомерную работу по повышению эффективности деятельности органов госвласти в регионе. Создание центра обработки документов и работы с населением - один из закономерных этапов. В основу был положен опыт нашего сотрудничества с госкорпорацией "Росатом" и реализации программы "Эффективный регион", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Он отметил, что в год в структурах правительства региона обрабатывается около миллиона документов и более 160 тысяч обращений граждан. "В работу с документами всегда было вовлечено много сотрудников. Такие специалисты есть в каждом органе власти, и, по сути, зачастую их функции дублировались. Благодаря центру обработки документов мы ушли от этих пересечений. Было высвобождено около 90 ставок госслужащих. Появилась возможность направить дополнительно людей на практические участки работы", - рассказал Никитин.По его словам, теперь время регистрации документов сокращается примерно в два раза, в 1,5 раза увеличивается производительность работы специалистов. "Ежедневно обрабатываются около 3,5 тысячи документов, в месяц – примерно 80 тысяч. То есть, благодаря этому проекту мы практически закрываем потребности всех органов власти", - добавил губернатор Нижегородской области.Заместитель министра экономического развития РФ отметил, что нововведение "улучшает качество жизни и меняет отношение к власти", и пообещал поддерживать распространение опыта Нижегородской области.Ведение приема граждан и регистрация обращений стали эффективнее за счет использования современных ИТ-инструментов. Создано "одно окно", в котором ведется прием документов для 40 органов исполнительной власти. Центр обработки данных регистрирует входящие документы вне зависимости от носителя, на котором они поступают (электронный или бумажный). Также специалисты центра обрабатывают исходящие документы, протоколы, приказы и внутреннюю переписку органов исполнительной власти."По сути, данный проект – это уникальный симбиоз модели общего центра обслуживания, производственной системы "Росатом" и цифровизации. Уверен, что опыт сотрудничества с правительством Нижегородской области будет успешным, и мы сможем тиражировать наши лучшие наработки также в других регионах", - сказал гендиректор госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20210202/gaz-1595751776.html

https://ria.ru/20201217/lgoty-1589804067.html

https://ria.ru/20201217/dorogi-1589668669.html

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россия, глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородская область, технологии