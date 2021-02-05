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Оскорбленный Навальным ветеран потребовал от него публичных извинений
Оскорбленный Навальным ветеран потребовал от него публичных извинений
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, признанный потерпевшим по делу о клевете, потребовал от Алексея Навального публичных извинений, передает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:19
2021-02-05T13:19
2021-02-05T22:15
андрей артеменко
происшествия
россия
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, признанный потерпевшим по делу о клевете, потребовал от Алексея Навального публичных извинений, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Получил ранение, участвовал в партизанском движении. Служил в армии. В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины, это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", - заявил Артеменко в ходе допроса , участвуя в заседании из своей квартиры по видеоконференцсвязи.Навальный находится в "аквариуме" суда.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596152452.html
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"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального
Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем.
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