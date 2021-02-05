В СПЧ назвали число получивших травмы во время незаконных акций
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) сообщил, что, по предварительной информации, 19 граждан получили травмы на незаконных акциях 23 и 31 января, также зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранителей.
"По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях, в то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранителей", - говорится в заявлении Совета по протестным акциям 23 и 31 января.
Правозащитники отметили, что наблюдались случаи, когда отдельные участники несогласованных акций применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона.
Также от журналистов и наблюдателей поступили сигналы о необоснованном применении силы правоохранителями. Как считает СПЧ, эти сигналы требуют проверки.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".