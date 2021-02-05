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В СПЧ назвали число получивших травмы во время незаконных акций
В СПЧ назвали число получивших травмы во время незаконных акций
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) сообщил, что, по предварительной информации, 19 граждан получили травмы на незаконных акциях 23 и 31 января,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:53
2021-02-05T17:53
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) сообщил, что, по предварительной информации, 19 граждан получили травмы на незаконных акциях 23 и 31 января, также зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранителей."По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях, в то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранителей", - говорится в заявлении Совета по протестным акциям 23 и 31 января.Правозащитники отметили, что наблюдались случаи, когда отдельные участники несогласованных акций применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона.Также от журналистов и наблюдателей поступили сигналы о необоснованном применении силы правоохранителями. Как считает СПЧ, эти сигналы требуют проверки.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210205/ekaterinburg-1596179464.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий песков, владимир путин, происшествия

В СПЧ назвали число получивших травмы во время незаконных акций

17:53 05.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) сообщил, что, по предварительной информации, 19 граждан получили травмы на незаконных акциях 23 и 31 января, также зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранителей.
"По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях, в то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранителей", - говорится в заявлении Совета по протестным акциям 23 и 31 января.
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Правозащитники отметили, что наблюдались случаи, когда отдельные участники несогласованных акций применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона.
Также от журналистов и наблюдателей поступили сигналы о необоснованном применении силы правоохранителями. Как считает СПЧ, эти сигналы требуют проверки.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
 
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