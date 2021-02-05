https://ria.ru/20210205/transport-1596019761.html

Почти половина европейцев считает электросамокат небезопасным транспортом

Почти половина европейцев считает электросамокат небезопасным транспортом

Почти половина (43 процента) европейцев считает, что электросамокат не может быть полноценным городским транспортом, потому что он небезопасен для водителей и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:10

2021-02-05T02:10

2021-02-05T02:10

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Почти половина (43 процента) европейцев считает, что электросамокат не может быть полноценным городским транспортом, потому что он небезопасен для водителей и окружающих, сообщает "ЕвроПульс".Специалисты Евробарометра провели исследование среди 27,5 тысячи жителей ЕС и выяснили, что чаще всего они беспокоятся о безопасности пешеходов. В 16 странах считают, что в основном из-за этого электросамокаты не смогут стать полноценным городским транспортом. Так, в Швеции три четверти граждан считают, что те, кто ездят на них по городу, подвергают риску окружающих. В Нидерландах такое мнение разделяют две трети жителей, в Дании и Франции — по 56 процентов, а в Румынии только 17 процентов считают это проблемой.В четырех государствах больше волнуются о безопасности водителя двухколесного средства передвижения. На Кипре эту проблему упомянули 71 процент опрошенных, в Греции – 63 процента, на Мальте – 55 процентов, в Ирландии – 37 процентов. В оставшихся семи странах ЕС корнем проблемы считают недостаточно развитую инфраструктуру для электросамокатов.Среди причин, способных помешать развитию в городах мобильного двухколесного транспорта, европейцы называют также недостаточно четкие правила движения для самокатов и тот факт, что для езды на нем не нужно водительских прав, и их часто используют люди без опыта.Электросамокаты стали стремительно набирать популярность в европейских городах в конце 2010-х годов. С одной стороны, это экологичный вид транспорта, который не создает пробок. С другой, они способны развивать очень большую скорость (некоторые модели разгоняются до 50 километров в час), но они куда менее управляемы, чем велосипеды, а тем более мопеды или автомобили.Поэтому многие города и страны сейчас вырабатывают правила и нормы для этого вида транспорта. Например, в Дании планирую запретить ездить на электросамокатах без шлемов, а в Испании уже ввели штрафы для водителей в наушниках и в состоянии алкогольного опьянения. Многие города, например, Париж, ограничивают скорость электросамокатов, а в Швеции вообще хотели запретить этот вид транспорта.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

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https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html

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