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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210205/tikhanovskaya-1596145025.html
Тихановская обсудила с послом США в Минске санкции против Белоруссии
Тихановская обсудила с послом США в Минске санкции против Белоруссии
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская обсудила с Джули Фишер, назначенной послом США в Минске, точечные... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:03
2021-02-05T12:03
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская обсудила с Джули Фишер, назначенной послом США в Минске, точечные санкции против белорусских властей и свой визит в США, который откладывается из-за пандемии, сообщила пресс-служба экс-кандидата в пятницу.В конце декабря 2020 года Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Белоруссии, однако в Минск она пока не приезжала. Посольства стран возглавляют поверенные, после того как США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году. На этой неделе Фишер в Варшаве встретилась с членом президиума координационного совета оппозиции Павлом Латушко, они обсудили политический кризис в республике и возможную поддержку Вашингтона. В четверг прошла ее встреча с Тихановской, о подробностях разговора не сообщалось."Джули Фишер посещает Вильнюс, 4 февраля она провела встречи со Светланой Тихановской, а также с отделом международных отношений офиса Тихановской", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram.Согласно сообщению, на встрече стороны обсудили вопрос освобождения заключенных, признанных правозащитниками политическими. Отмечается, что экс-кандидат "призвала США принять неотложные меры для освобождения заключенных". Кроме того, Тихановская и Фишер обсудили, как сделать так, чтобы выполнение принятого в США "Акта о демократии в Беларуси" и Московского механизма ОБСЕ было более эффективным. "Тихановская обратила внимание на необходимость точечных санкций против компаний, организаций и "кошельков" (бизнесменов, которых оппозиция считает близкими к действующему президенту – ред.) Лукашенко. По мнению Тихановской, США должны работать в связке с Великобританией, ЕС и Канадой", - говорится в сообщении.Согласно ему, обсуждены темы возможной поддержки США независимым СМИ и проектам гражданского общества в Белоруссии, "долговременной программы экономической поддержки Беларуси", а также официальный визит Тихановской в США и программу встреч. "Визит пока откладывается из-за пандемии", - уточняется в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html
https://ria.ru/20210131/tikhanovskaya-1595358481.html
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павел латушко, светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Тихановская обсудила с послом США в Минске санкции против Белоруссии

12:03 05.02.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская обсудила с Джули Фишер, назначенной послом США в Минске, точечные санкции против белорусских властей и свой визит в США, который откладывается из-за пандемии, сообщила пресс-служба экс-кандидата в пятницу.
В конце декабря 2020 года Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Белоруссии, однако в Минск она пока не приезжала. Посольства стран возглавляют поверенные, после того как США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году. На этой неделе Фишер в Варшаве встретилась с членом президиума координационного совета оппозиции Павлом Латушко, они обсудили политический кризис в республике и возможную поддержку Вашингтона. В четверг прошла ее встреча с Тихановской, о подробностях разговора не сообщалось.
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"Джули Фишер посещает Вильнюс, 4 февраля она провела встречи со Светланой Тихановской, а также с отделом международных отношений офиса Тихановской", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram.
Согласно сообщению, на встрече стороны обсудили вопрос освобождения заключенных, признанных правозащитниками политическими. Отмечается, что экс-кандидат "призвала США принять неотложные меры для освобождения заключенных". Кроме того, Тихановская и Фишер обсудили, как сделать так, чтобы выполнение принятого в США "Акта о демократии в Беларуси" и Московского механизма ОБСЕ было более эффективным. "Тихановская обратила внимание на необходимость точечных санкций против компаний, организаций и "кошельков" (бизнесменов, которых оппозиция считает близкими к действующему президенту – ред.) Лукашенко. По мнению Тихановской, США должны работать в связке с Великобританией, ЕС и Канадой", - говорится в сообщении.
Согласно ему, обсуждены темы возможной поддержки США независимым СМИ и проектам гражданского общества в Белоруссии, "долговременной программы экономической поддержки Беларуси", а также официальный визит Тихановской в США и программу встреч. "Визит пока откладывается из-за пандемии", - уточняется в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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