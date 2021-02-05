https://ria.ru/20210205/svpd-1596160514.html

Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент

Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент

В ситуации вокруг СВПД наступил критический момент, Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться со своими дальнейшими действиям, заявил... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:06

2021-02-05T13:06

2021-02-05T17:28

жозеп боррель

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В ситуации вокруг СВПД наступил критический момент, Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться со своими дальнейшими действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент. Опять же рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ, который был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером тех усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности в различных горячих точках, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html

россия

иран

сша

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жозеп боррель, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире