Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент
13:06 05.02.2021 (обновлено: 17:28 05.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В ситуации вокруг СВПД наступил критический момент, Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться со своими дальнейшими действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент. Опять же рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ, который был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером тех усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности в различных горячих точках, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
30 января, 19:04Иран жестко ответил Макрону на идею включить Эр-Рияд в СВПД