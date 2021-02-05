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Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент
Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент
В ситуации вокруг СВПД наступил критический момент, Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться со своими дальнейшими действиям, заявил... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:06
2021-02-05T17:28
жозеп боррель
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В ситуации вокруг СВПД наступил критический момент, Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться со своими дальнейшими действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент. Опять же рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ, который был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером тех усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности в различных горячих точках, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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жозеп боррель, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире

Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент

13:06 05.02.2021 (обновлено: 17:28 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В ситуации вокруг СВПД наступил критический момент, Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться со своими дальнейшими действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент. Опять же рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ, который был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером тех усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности в различных горячих точках, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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Жозеп БоррельРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
 
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