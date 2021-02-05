https://ria.ru/20210205/sud-1596126652.html

Суд рассмотрит дело сотрудника Aviasales о нарушении на незаконной акции

Суд рассмотрит дело сотрудника Aviasales о нарушении на незаконной акции

SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales Романа Бордунова доставили в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрен его протокол о нарушении на... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:36

2021-02-05T10:36

2021-02-05T10:43

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales Романа Бордунова доставили в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрен его протокол о нарушении на несанкционированной акции 31 января, передает корреспондент РИА Новости.Бордунова завели в суд два сотрудника полиции.В суде зарегистрирован административный протокол на него по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры), санкция которой предусматривает арест на срок до 15 суток.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 31 января на улицы вышли около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20210204/sobol-1595978271.html

https://ria.ru/20210203/arest-1595935869.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия