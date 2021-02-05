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Суд рассмотрит дело сотрудника Aviasales о нарушении на незаконной акции
Суд рассмотрит дело сотрудника Aviasales о нарушении на незаконной акции
SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales Романа Бордунова доставили в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрен его протокол о нарушении на... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:36
2021-02-05T10:43
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales Романа Бордунова доставили в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрен его протокол о нарушении на несанкционированной акции 31 января, передает корреспондент РИА Новости.Бордунова завели в суд два сотрудника полиции.В суде зарегистрирован административный протокол на него по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры), санкция которой предусматривает арест на срок до 15 суток.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 31 января на улицы вышли около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20210204/sobol-1595978271.html
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россия, москва, происшествия

Суд рассмотрит дело сотрудника Aviasales о нарушении на незаконной акции

10:36 05.02.2021 (обновлено: 10:43 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales Романа Бордунова доставили в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрен его протокол о нарушении на несанкционированной акции 31 января, передает корреспондент РИА Новости.
Бордунова завели в суд два сотрудника полиции.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 11:44
Соболь предъявили обвинение по делу о нарушениях на незаконной акции
В суде зарегистрирован административный протокол на него по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры), санкция которой предусматривает арест на срок до 15 суток.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 31 января на улицы вышли около 2 тысяч человек.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 22:52
В Москве арестовали участника незаконной акции
 
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