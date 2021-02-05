https://ria.ru/20210205/strelba-1596108165.html

Конфликт на рынке в центре Красноярска завершился стрельбой

Конфликт на рынке в центре Красноярска завершился стрельбой

На красноярском рынке "Луч" произошла стрельба, сообщили РИА Новости в краевом МВД. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:31

2021-02-05T07:31

2021-02-05T10:52

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. На красноярском рынке "Луч" произошла стрельба, сообщили РИА Новости в краевом МВД."На место выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Установлено, что в ходе конфликта один из участников произвел выстрел в воздух из охотничьего оружия, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.Все зачинщики задержаны, полиция разбирается в причинах случившегося, решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве.Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что "предположительно, конфликт связан с хозяйственной деятельностью".

https://ria.ru/20210202/krym-1595708286.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия