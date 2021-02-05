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Конфликт на рынке в центре Красноярска завершился стрельбой
Конфликт на рынке в центре Красноярска завершился стрельбой
На красноярском рынке "Луч" произошла стрельба, сообщили РИА Новости в краевом МВД. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:31
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. На красноярском рынке "Луч" произошла стрельба, сообщили РИА Новости в краевом МВД."На место выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Установлено, что в ходе конфликта один из участников произвел выстрел в воздух из охотничьего оружия, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.Все зачинщики задержаны, полиция разбирается в причинах случившегося, решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве.Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что "предположительно, конфликт связан с хозяйственной деятельностью".
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красноярск, происшествия

Конфликт на рынке в центре Красноярска завершился стрельбой

07:31 05.02.2021 (обновлено: 10:52 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. На красноярском рынке "Луч" произошла стрельба, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
"На место выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Установлено, что в ходе конфликта один из участников произвел выстрел в воздух из охотничьего оружия, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
Все зачинщики задержаны, полиция разбирается в причинах случившегося, решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что "предположительно, конфликт связан с хозяйственной деятельностью".
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