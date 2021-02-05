https://ria.ru/20210205/sputnik-1596145837.html

В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации

В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации

Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:07

2021-02-05T12:07

2021-02-05T12:34

хочу стать космонавтом

марс

российские космические системы

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_dcaed16cdb34b8a37dc50c7d917c558a.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия космической радиации, говорится в сообщении на сайте предприятия."Изделие повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите", - отмечается в пресс-релизе.Сообщается, что устройство из двух печатных плат интегрируется в бортовую аппаратуру космического аппарата, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения электрической цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов.В ближайшее время планируются наземные испытания устройства в составе спутника.Ранее, как сообщал "Роскосмос", именно из-за космической радиации вышел из строя российский космический телескоп "Спектр-Р". Радиация, по официальным данным, также стала причиной аварии в 2011 году с "Фобос-Грунтом" - российской миссией за грунтом спутника Марса Фобосом.

https://ria.ru/20210204/luna-1595945667.html

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос