Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210205/sputnik-1596145837.html
В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации
В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации
Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:07
2021-02-05T12:34
хочу стать космонавтом
марс
российские космические системы
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_dcaed16cdb34b8a37dc50c7d917c558a.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия космической радиации, говорится в сообщении на сайте предприятия."Изделие повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите", - отмечается в пресс-релизе.Сообщается, что устройство из двух печатных плат интегрируется в бортовую аппаратуру космического аппарата, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения электрической цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов.В ближайшее время планируются наземные испытания устройства в составе спутника.Ранее, как сообщал "Роскосмос", именно из-за космической радиации вышел из строя российский космический телескоп "Спектр-Р". Радиация, по официальным данным, также стала причиной аварии в 2011 году с "Фобос-Грунтом" - российской миссией за грунтом спутника Марса Фобосом.
https://ria.ru/20210204/luna-1595945667.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_6d9d94d5323cf35979263c04296e025c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марс, российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации

12:07 05.02.2021 (обновлено: 12:34 05.02.2021)
 
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / dynamicfoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия космической радиации, говорится в сообщении на сайте предприятия.
"Изделие повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите", - отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что устройство из двух печатных плат интегрируется в бортовую аппаратуру космического аппарата, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения электрической цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов.
В ближайшее время планируются наземные испытания устройства в составе спутника.
Ранее, как сообщал "Роскосмос", именно из-за космической радиации вышел из строя российский космический телескоп "Спектр-Р". Радиация, по официальным данным, также стала причиной аварии в 2011 году с "Фобос-Грунтом" - российской миссией за грунтом спутника Марса Фобосом.
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 04:09Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
 
Хочу стать космонавтомМарсРоссийские космические системыКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния