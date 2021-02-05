https://ria.ru/20210205/sputnik-1596145837.html
В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации
В "Роскосмосе" придумали, как защитить спутники от агрессивной радиации
Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:07
2021-02-05T12:07
2021-02-05T12:34
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Компания "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса") разработала устройство, которое защитит электронику спутников от агрессивного воздействия космической радиации, говорится в сообщении на сайте предприятия."Изделие повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите", - отмечается в пресс-релизе.Сообщается, что устройство из двух печатных плат интегрируется в бортовую аппаратуру космического аппарата, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения электрической цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов.В ближайшее время планируются наземные испытания устройства в составе спутника.Ранее, как сообщал "Роскосмос", именно из-за космической радиации вышел из строя российский космический телескоп "Спектр-Р". Радиация, по официальным данным, также стала причиной аварии в 2011 году с "Фобос-Грунтом" - российской миссией за грунтом спутника Марса Фобосом.
https://ria.ru/20210204/luna-1595945667.html
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марс, российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос