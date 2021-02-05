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"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
В условиях нехватки вакцин от коронавируса на Западе настало время отбросить все сомнения и при необходимости заказать российский препарат "Спутник V", пишет... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T02:45
2021-02-05T02:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
the lancet
в мире
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В условиях нехватки вакцин от коронавируса на Западе настало время отбросить все сомнения и при необходимости заказать российский препарат "Спутник V", пишет старший редактор научного отдела немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс."Значит, все-таки можете! Это хочется прокричать ученым из Москвы, только что опубликовавшим данные о вакцине, название которой — "Спутник V" — активизирует старые антироссийские рефлексы", - пишет автор.По его словам, изначально на Западе российская вакцина "была заклеймена как подозрительная и не заслуживающая доверия", однако теперь опубликованы данные ее тестов, которые кажутся многообещающими. Бартенс напомнил, что эффективность препарата находится на уровне более 90 % и таким образом, по его мнению, "почти соответствует" вакцинам от компаний BioNTech и Moderna. "Конфликт между Востоком и Западом улажен, но напряженность осталась. Самое время отбросить предубеждения и ввиду нехватки вакцин на Западе при необходимости заказать "Спутник V" — если результаты тестов подтвердятся", - заключил автор.Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%, она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, в мире

"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"

02:45 05.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В условиях нехватки вакцин от коронавируса на Западе настало время отбросить все сомнения и при необходимости заказать российский препарат "Спутник V", пишет старший редактор научного отдела немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.
"Значит, все-таки можете! Это хочется прокричать ученым из Москвы, только что опубликовавшим данные о вакцине, название которой — "Спутник V" — активизирует старые антироссийские рефлексы", - пишет автор.
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По его словам, изначально на Западе российская вакцина "была заклеймена как подозрительная и не заслуживающая доверия", однако теперь опубликованы данные ее тестов, которые кажутся многообещающими.
Бартенс напомнил, что эффективность препарата находится на уровне более 90 % и таким образом, по его мнению, "почти соответствует" вакцинам от компаний BioNTech и Moderna.
"Конфликт между Востоком и Западом улажен, но напряженность осталась. Самое время отбросить предубеждения и ввиду нехватки вакцин на Западе при необходимости заказать "Спутник V" — если результаты тестов подтвердятся", - заключил автор.
Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%, она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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