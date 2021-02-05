https://ria.ru/20210205/sotrudnichestvo-1596232040.html

Рязанская область будет развивать сотрудничество с Индией

Рязанская область будет развивать сотрудничество с Индией

Рязанская область планирует развивать активное взаимодействие с Индией во всех перспективных направлениях, заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:29

2021-02-05T18:29

2021-02-05T18:32

рязанская область

россия

николай любимов

индия

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 5 фев - РИА Новости. Рязанская область планирует развивать активное взаимодействие с Индией во всех перспективных направлениях, заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания, посвященного сотрудничеству региона с Индией.В приветственном слове Любимов поблагодарил главу миссии посольства Индии в РФ Биная Сриканта Прадхана за внимание, проявленное к Рязанской области, и личный визит, отметив, что это позитивным образом отразится на укреплении дальнейшего сотрудничества. По словам губернатора, Рязанскую область и Индию связывают долгосрочные отношения в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах. В прошлом году товарооборот региона с Индией составил около 10 миллионов долларов. В числе экспортной продукции радиолокационная аппаратура, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожа. От индийских поставщиков регион получает электрическое оборудование, средства для обработки кожи, пищевые масла, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности, кожевенное сырье, текстиль."Нам есть над чем поработать – как в части увеличения объемов взаимных поставок, так и в плане расширения ассортимента продукции. С Индией мы планируем развивать самое активное взаимодействие во всех перспективных направлениях. Уверен, нас в этом поддержат индийские партнеры", - сказал Любимов.В ходе заседания губернатор обозначил перспективные направления развития партнерских отношений, отметив, что Рязанская область является крупным производителем и экспортером широкого спектра промышленной продукции, в том числе изоляционных материалов, герконов, автомобильной светотехники, медицинской аппаратуры. Кроме того, рязанская сторона готова взаимодействовать и укреплять сотрудничество в области медицинского туризма, фармакологии, образовательной сфере.Прадхан отметил большую заинтересованность в развитии партнерских отношений с Рязанской областью. "Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах", – сказал он, пригласив делегацию региона, в том числе представителей рязанских компаний, посетить Индию. По словам Прадхана, будет оказана вся необходимая поддержка, чтобы этот визит прошел плодотворно.

https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html

https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html

россия

индия

рязанская область

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россия, николай любимов, индия, рязанская область, экономика