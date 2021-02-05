Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210205/sotrudnichestvo-1596232040.html
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Индией
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Индией
Рязанская область планирует развивать активное взаимодействие с Индией во всех перспективных направлениях, заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:29
2021-02-05T18:32
рязанская область
россия
николай любимов
индия
рязанская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/42/1549784297_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_d866674360870cf3387d3630793a2541.jpg
РЯЗАНЬ, 5 фев - РИА Новости. Рязанская область планирует развивать активное взаимодействие с Индией во всех перспективных направлениях, заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания, посвященного сотрудничеству региона с Индией.В приветственном слове Любимов поблагодарил главу миссии посольства Индии в РФ Биная Сриканта Прадхана за внимание, проявленное к Рязанской области, и личный визит, отметив, что это позитивным образом отразится на укреплении дальнейшего сотрудничества. По словам губернатора, Рязанскую область и Индию связывают долгосрочные отношения в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах. В прошлом году товарооборот региона с Индией составил около 10 миллионов долларов. В числе экспортной продукции радиолокационная аппаратура, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожа. От индийских поставщиков регион получает электрическое оборудование, средства для обработки кожи, пищевые масла, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности, кожевенное сырье, текстиль."Нам есть над чем поработать – как в части увеличения объемов взаимных поставок, так и в плане расширения ассортимента продукции. С Индией мы планируем развивать самое активное взаимодействие во всех перспективных направлениях. Уверен, нас в этом поддержат индийские партнеры", - сказал Любимов.В ходе заседания губернатор обозначил перспективные направления развития партнерских отношений, отметив, что Рязанская область является крупным производителем и экспортером широкого спектра промышленной продукции, в том числе изоляционных материалов, герконов, автомобильной светотехники, медицинской аппаратуры. Кроме того, рязанская сторона готова взаимодействовать и укреплять сотрудничество в области медицинского туризма, фармакологии, образовательной сфере.Прадхан отметил большую заинтересованность в развитии партнерских отношений с Рязанской областью. "Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах", – сказал он, пригласив делегацию региона, в том числе представителей рязанских компаний, посетить Индию. По словам Прадхана, будет оказана вся необходимая поддержка, чтобы этот визит прошел плодотворно.
https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html
https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html
россия
индия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/42/1549784297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d25ae147b5bc0e1a1a0bfc0d85926527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай любимов, индия, рязанская область, экономика

Рязанская область будет развивать сотрудничество с Индией

18:29 05.02.2021 (обновлено: 18:32 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 фев - РИА Новости. Рязанская область планирует развивать активное взаимодействие с Индией во всех перспективных направлениях, заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания, посвященного сотрудничеству региона с Индией.
В приветственном слове Любимов поблагодарил главу миссии посольства Индии в РФ Биная Сриканта Прадхана за внимание, проявленное к Рязанской области, и личный визит, отметив, что это позитивным образом отразится на укреплении дальнейшего сотрудничества. По словам губернатора, Рязанскую область и Индию связывают долгосрочные отношения в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах. В прошлом году товарооборот региона с Индией составил около 10 миллионов долларов. В числе экспортной продукции радиолокационная аппаратура, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожа. От индийских поставщиков регион получает электрическое оборудование, средства для обработки кожи, пищевые масла, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности, кожевенное сырье, текстиль.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:16Рязанская область
Взаимодействие Рязанской области с Японией перспективно, заявил Любимов
"Нам есть над чем поработать – как в части увеличения объемов взаимных поставок, так и в плане расширения ассортимента продукции. С Индией мы планируем развивать самое активное взаимодействие во всех перспективных направлениях. Уверен, нас в этом поддержат индийские партнеры", - сказал Любимов.
В ходе заседания губернатор обозначил перспективные направления развития партнерских отношений, отметив, что Рязанская область является крупным производителем и экспортером широкого спектра промышленной продукции, в том числе изоляционных материалов, герконов, автомобильной светотехники, медицинской аппаратуры. Кроме того, рязанская сторона готова взаимодействовать и укреплять сотрудничество в области медицинского туризма, фармакологии, образовательной сфере.

Убежден, что ваш деловой визит в Рязанский регион будет полезным и плодотворным для всех нас. Могу заверить – со своей стороны мы приложим максимум усилий для расширения наших взаимовыгодных контактов в самых разных сферах.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Николай Любимов
губернатор Рязанской области
Прадхан отметил большую заинтересованность в развитии партнерских отношений с Рязанской областью. "Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах", – сказал он, пригласив делегацию региона, в том числе представителей рязанских компаний, посетить Индию. По словам Прадхана, будет оказана вся необходимая поддержка, чтобы этот визит прошел плодотворно.

Другие новости региона читайте здесь >>

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 20:56Рязанская область
Рязанский губернатор призвал ускорить цифровую трансформацию в регионе
 
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовИндияРязанская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния