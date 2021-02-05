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СК в Саратове выясняет причину смерти мужчины у входа в МФЦ
СК в Саратове выясняет причину смерти мужчины у входа в МФЦ
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, обнаруженного в пятницу с ранами на голове возле административного здания в Кировском районе Саратова,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:07
2021-02-05T20:07
2021-02-05T20:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
кировский район
происшествия
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САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, обнаруженного в пятницу с ранами на голове возле административного здания в Кировском районе Саратова, сообщило областное управление СК РФ."Пятого февраля в дневное время возле административного здания по адресу: Саратов, улица Танкистов, 26А, обнаружено тело неизвестного мужчины… Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. На теле мужчины имеются ссадины и раны в области головы. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти", - говорится в сообщении.На фотографиях, опубликованных СУСК, видно, что тело мужчины лежит на тротуаре перед лестницей у входа в здание многофункционального центра "Мои документы".
https://ria.ru/20210130/delo-1595260938.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, кировский район, происшествия