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Саратовского рэпера оштрафовали за участие в незаконной акции
Саратовского рэпера оштрафовали за участие в незаконной акции
Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал на 10 тысяч рублей местного рэпера Романа Туманова за участие в несогласованной акции в центре города 31 января,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:38
2021-02-05T16:38
2021-02-05T16:38
россия
алексей навальный
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал на 10 тысяч рублей местного рэпера Романа Туманова за участие в несогласованной акции в центре города 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова."Туманов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Она со ссылкой материалы дела уточнила, что Туманов 31 января принял участие в публичном мероприятии в форме митинга, проведение которого не согласовано с органом исполнительной власти Саратова.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. После несогласованной акции 23 января полиция Саратова возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса.
https://ria.ru/20210205/ekaterinburg-1596179464.html
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россия, алексей навальный, саратов, происшествия