Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/serbiya-1596189320.html
Экс-начальника генштаба Сербии признали виновным в шпионаже в пользу США
Экс-начальника генштаба Сербии признали виновным в шпионаже в пользу США
Высший суд в Белграде в пятницу признал бывшего начальника генштаба генерал-полковника в отставке Момчило Перишича виновным в передаче секретной информации США... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:33
2021-02-05T15:33
момчило перишич
сербия
хорватия
косово
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596188800_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_5e38acbed4b4f41f23a9bc73a60e6bba.jpg
БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Высший суд в Белграде в пятницу признал бывшего начальника генштаба генерал-полковника в отставке Момчило Перишича виновным в передаче секретной информации США и приговорил к трем годам тюрьмы, осужденный заявил журналистам, что вины не признает.Высший суд в Белграде в 2016 году начал заседания по делу бывшего начальника генштаба Югославии генерал-полковника Момчило Перишича и еще двух обвиняемых в шпионаже в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры Сербии. Судебная коллегия постановила исключить общественность и СМИ из наблюдения за ходом процесса ради сохранения секретности части материалов по делу. Решение суда и требование обвинения основано на продлении генштабом и минобороны Сербии статуса "секретный" для некоторых фигурирующих в процессе документов."Судья во время чтения приговора указала, что Перишич виновен, так как 14 марта 2002 года в ресторане "Шарич" на Ибарской магистрали передал секретные военные сведения сотруднику посольства США Джону Нейбору. Речь идет о военной информации и документах о безопасности Союзной республики Югославия, в том числе, Косово и Метохии", - сообщило сербское информационное агентство "Танюг".Отмечается, что во время задержания в 2002 году Перишич был заместителем главы правительства и при обыске у него были найдены снятые заседания коллегии генштаба. Вместе с 76-летним генералом в шпионаже в пользу иностранных служб признаны виновными Миодраг Секулич и Владан Влайкович, оба приговорены к полутора годам тюремного заключения. Адвокаты осужденного сообщили, что обжалуют решение суда первой инстанции."Так же как я защищал свою страну на фронте, защищал в Гааге честь и достоинство своего народа, армии и государства и защитил, также борюсь сейчас и защищу честь и достоинство свои и своей семьи, и честных офицеров армии Югославии и армии Сербии", - заявил Перишич журналистам после вынесения приговора.Процесс над Момчило Перишичем в Сербии был начат в 2002 году, затем прерван из-за неприкосновенности бывшего тогда депутатом сербского парламента экс-генерала. Заседания возобновились в 2004 году, но были приостановлены на следующий год из-за суда против бывшего начальника генштаба в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях в ходе вооруженных конфликтов на Балканах 90-х годов.Генерал сдался МТБЮ в марте 2005 года. Судебный процесс в Гааге над ним начался в октябре 2008 года, а закончился в январе 2011 года. Перишич в сентябре 2011 года был осужден судом первой инстанции на 27 лет тюремного заключения за военные преступления в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине в 1993–1995 годах. Тогда МТБЮ признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.Судьи сочли доказанной вину Перишича в убийствах, негуманном обращении, преследованиях по политическим, религиозным или расовым мотивам и атаках на гражданское население. Однако защита обжаловала этот приговор. Судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в феврале 2013 года оправдал и постановил освободить отбывающего заключение экс-начальника генштаба югославской армии.
https://ria.ru/20170523/1494852414.html
https://ria.ru/20180809/1526234125.html
сербия
хорватия
косово
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596188800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5c3cd59e1b525fdedae6cd38a14d47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
момчило перишич, сербия, хорватия, косово, сша, в мире

Экс-начальника генштаба Сербии признали виновным в шпионаже в пользу США

15:33 05.02.2021
 
© AP Photo / Koen van WeelЭкс-начальник югославского генштаба Момчило Перишич
Экс-начальник югославского генштаба Момчило Перишич - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Koen van Weel
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Высший суд в Белграде в пятницу признал бывшего начальника генштаба генерал-полковника в отставке Момчило Перишича виновным в передаче секретной информации США и приговорил к трем годам тюрьмы, осужденный заявил журналистам, что вины не признает.
Высший суд в Белграде в 2016 году начал заседания по делу бывшего начальника генштаба Югославии генерал-полковника Момчило Перишича и еще двух обвиняемых в шпионаже в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры Сербии. Судебная коллегия постановила исключить общественность и СМИ из наблюдения за ходом процесса ради сохранения секретности части материалов по делу. Решение суда и требование обвинения основано на продлении генштабом и минобороны Сербии статуса "секретный" для некоторых фигурирующих в процессе документов.
Гаага, здание трибунала. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2017
23 мая 2017, 04:48
Гаагский трибунал требует от Сербии вернуть под суд Станишича и Симатовича
"Судья во время чтения приговора указала, что Перишич виновен, так как 14 марта 2002 года в ресторане "Шарич" на Ибарской магистрали передал секретные военные сведения сотруднику посольства США Джону Нейбору. Речь идет о военной информации и документах о безопасности Союзной республики Югославия, в том числе, Косово и Метохии", - сообщило сербское информационное агентство "Танюг".
Отмечается, что во время задержания в 2002 году Перишич был заместителем главы правительства и при обыске у него были найдены снятые заседания коллегии генштаба. Вместе с 76-летним генералом в шпионаже в пользу иностранных служб признаны виновными Миодраг Секулич и Владан Влайкович, оба приговорены к полутора годам тюремного заключения. Адвокаты осужденного сообщили, что обжалуют решение суда первой инстанции.
"Так же как я защищал свою страну на фронте, защищал в Гааге честь и достоинство своего народа, армии и государства и защитил, также борюсь сейчас и защищу честь и достоинство свои и своей семьи, и честных офицеров армии Югославии и армии Сербии", - заявил Перишич журналистам после вынесения приговора.
Процесс над Момчило Перишичем в Сербии был начат в 2002 году, затем прерван из-за неприкосновенности бывшего тогда депутатом сербского парламента экс-генерала. Заседания возобновились в 2004 году, но были приостановлены на следующий год из-за суда против бывшего начальника генштаба в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях в ходе вооруженных конфликтов на Балканах 90-х годов.
Генерал сдался МТБЮ в марте 2005 года. Судебный процесс в Гааге над ним начался в октябре 2008 года, а закончился в январе 2011 года. Перишич в сентябре 2011 года был осужден судом первой инстанции на 27 лет тюремного заключения за военные преступления в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине в 1993–1995 годах. Тогда МТБЮ признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.
Судьи сочли доказанной вину Перишича в убийствах, негуманном обращении, преследованиях по политическим, религиозным или расовым мотивам и атаках на гражданское население. Однако защита обжаловала этот приговор. Судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в феврале 2013 года оправдал и постановил освободить отбывающего заключение экс-начальника генштаба югославской армии.
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.08.2018
9 августа 2018, 12:57
Защита генерала Младича обжаловала приговор МТБЮ
 
Момчило ПеришичСербияХорватияКосовоСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния