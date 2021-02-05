https://ria.ru/20210205/serbiya-1596189320.html

Экс-начальника генштаба Сербии признали виновным в шпионаже в пользу США

Экс-начальника генштаба Сербии признали виновным в шпионаже в пользу США

Высший суд в Белграде в пятницу признал бывшего начальника генштаба генерал-полковника в отставке Момчило Перишича виновным в передаче секретной информации США... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:33

2021-02-05T15:33

2021-02-05T15:33

момчило перишич

сербия

хорватия

косово

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596188800_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_5e38acbed4b4f41f23a9bc73a60e6bba.jpg

БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Высший суд в Белграде в пятницу признал бывшего начальника генштаба генерал-полковника в отставке Момчило Перишича виновным в передаче секретной информации США и приговорил к трем годам тюрьмы, осужденный заявил журналистам, что вины не признает.Высший суд в Белграде в 2016 году начал заседания по делу бывшего начальника генштаба Югославии генерал-полковника Момчило Перишича и еще двух обвиняемых в шпионаже в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры Сербии. Судебная коллегия постановила исключить общественность и СМИ из наблюдения за ходом процесса ради сохранения секретности части материалов по делу. Решение суда и требование обвинения основано на продлении генштабом и минобороны Сербии статуса "секретный" для некоторых фигурирующих в процессе документов."Судья во время чтения приговора указала, что Перишич виновен, так как 14 марта 2002 года в ресторане "Шарич" на Ибарской магистрали передал секретные военные сведения сотруднику посольства США Джону Нейбору. Речь идет о военной информации и документах о безопасности Союзной республики Югославия, в том числе, Косово и Метохии", - сообщило сербское информационное агентство "Танюг".Отмечается, что во время задержания в 2002 году Перишич был заместителем главы правительства и при обыске у него были найдены снятые заседания коллегии генштаба. Вместе с 76-летним генералом в шпионаже в пользу иностранных служб признаны виновными Миодраг Секулич и Владан Влайкович, оба приговорены к полутора годам тюремного заключения. Адвокаты осужденного сообщили, что обжалуют решение суда первой инстанции."Так же как я защищал свою страну на фронте, защищал в Гааге честь и достоинство своего народа, армии и государства и защитил, также борюсь сейчас и защищу честь и достоинство свои и своей семьи, и честных офицеров армии Югославии и армии Сербии", - заявил Перишич журналистам после вынесения приговора.Процесс над Момчило Перишичем в Сербии был начат в 2002 году, затем прерван из-за неприкосновенности бывшего тогда депутатом сербского парламента экс-генерала. Заседания возобновились в 2004 году, но были приостановлены на следующий год из-за суда против бывшего начальника генштаба в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях в ходе вооруженных конфликтов на Балканах 90-х годов.Генерал сдался МТБЮ в марте 2005 года. Судебный процесс в Гааге над ним начался в октябре 2008 года, а закончился в январе 2011 года. Перишич в сентябре 2011 года был осужден судом первой инстанции на 27 лет тюремного заключения за военные преступления в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине в 1993–1995 годах. Тогда МТБЮ признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.Судьи сочли доказанной вину Перишича в убийствах, негуманном обращении, преследованиях по политическим, религиозным или расовым мотивам и атаках на гражданское население. Однако защита обжаловала этот приговор. Судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в феврале 2013 года оправдал и постановил освободить отбывающего заключение экс-начальника генштаба югославской армии.

https://ria.ru/20170523/1494852414.html

https://ria.ru/20180809/1526234125.html

сербия

хорватия

косово

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

момчило перишич, сербия, хорватия, косово, сша, в мире