https://ria.ru/20210205/samolet-1596123914.html

В ЦИАМ предсказали появление частных сверхзвуковых самолетов

В ЦИАМ предсказали появление частных сверхзвуковых самолетов

Частные сверхзвуковые самолёты появятся в мире в 2040-2050 годы, они будут перевозить бизнесменов между ведущими деловыми центрами мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:23

2021-02-05T10:23

2021-02-05T11:11

россия

ту-160м

михаил гордин

андрей туполев

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Частные сверхзвуковые самолёты появятся в мире в 2040-2050 годы, они будут перевозить бизнесменов между ведущими деловыми центрами мира, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Появление частных (сверхзвуковых – ред.) пассажирских самолетов реальнее, скорее, в 2040-2050-е годы. Вероятнее всего, они будут летать по маршрутам Лондон - Нью-Йорк, Париж - Нью-Йорк, Москва - Лондон, Шанхай - Лондон, т.е. между основными финансовыми центрами. Это рейсы, на которых могут летать люди, дорожащие своим временем и готовые платить за него", - сказал он.Гордин отметил, что ЦИАМ участвует в работах по созданию сверхзвукового гражданского лайнера – в институте прорабатывается концепция двигателей изменяемого цикла взлетной тягой 15 тонн для делового самолета на двух двигателях для 30 пассажиров и четырехдвигательная схема на 70 пассажиров. Для создания такой силовой установки ученым в ближайшие десятилетия необходимо будет решить вопросы использования новых материалов, а также создания системы охлаждения двигателя.Гендиректор ЦИАМ отметил, что одна из главных проблем сверхзвуковой авиации – экологическая. В настоящее время ведущие научные центры мира исследуют, как можно уменьшить влияние так называемого "звукового удара" при сверхзвуковом полёте.Президент РФ Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. При этом в РФ отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210205/samolety-1596117873.html

https://ria.ru/20210205/dvigatel-1596111382.html

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россия, ту-160м, михаил гордин, андрей туполев, владимир путин, технологии