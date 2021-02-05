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Самарский губернатор обсудил с главой Минтранса меры безопасности на М-5
Самарский губернатор обсудил с главой Минтранса меры безопасности на М-5
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможность создания дополнительных мер безопасности на участке... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:14
2021-02-05T18:14
россия
виталий савельев
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможность создания дополнительных мер безопасности на участке трассы М-5, где в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек, сообщает пресс-служба правительства региона."Министерство транспорта России рассмотрит возможность создания дополнительных мер безопасности на участке федеральной трассы М-5 в Сызранском районе, где 29 января произошла крупная авария. Речь об этом шла на встрече руководителя Минтранса Виталия Савельева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова", - говорится в сообщении.Азаров рассказал, что участок дороги находится в абсолютно нормативном состоянии. "Однако произошедшая трагедия заставляет нас задуматься о создании дополнительных мер, чтобы даже эти случайности, от которых вроде бы никто не застрахован, все-таки предотвращать. Во всяком случае, принимать дополнительные меры для того, чтобы такие страшные трагедии не происходили. Мы от Самарской области представили свои предложения, и министр транспорта дал соответствующие поручения на их проработку", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона напомнил, что предложение по созданию дополнительных мер безопасности на участке трассы М-5 поддержал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. "Аналогичное обращение от Сергея Ивановича Морозова будет направлено также в адрес Министра. Но уже на сегодняшней нашей встрече есть предварительная договоренность о выявлении в прямом и переносном смысле "узких" мест. Благодарен Виталию Геннадьевичу за внимание к этому вопросу", – сказал Азаров.Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Погибли 12 человек, еще 11 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Он арестован.
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россия, виталий савельев, дмитрий азаров, самарская область

Самарский губернатор обсудил с главой Минтранса меры безопасности на М-5

18:14 05.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможность создания дополнительных мер безопасности на участке трассы М-5, где в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Министерство транспорта России рассмотрит возможность создания дополнительных мер безопасности на участке федеральной трассы М-5 в Сызранском районе, где 29 января произошла крупная авария. Речь об этом шла на встрече руководителя Минтранса Виталия Савельева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова", - говорится в сообщении.
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Азаров рассказал, что участок дороги находится в абсолютно нормативном состоянии. "Однако произошедшая трагедия заставляет нас задуматься о создании дополнительных мер, чтобы даже эти случайности, от которых вроде бы никто не застрахован, все-таки предотвращать. Во всяком случае, принимать дополнительные меры для того, чтобы такие страшные трагедии не происходили. Мы от Самарской области представили свои предложения, и министр транспорта дал соответствующие поручения на их проработку", - цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона напомнил, что предложение по созданию дополнительных мер безопасности на участке трассы М-5 поддержал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. "Аналогичное обращение от Сергея Ивановича Морозова будет направлено также в адрес Министра. Но уже на сегодняшней нашей встрече есть предварительная договоренность о выявлении в прямом и переносном смысле "узких" мест. Благодарен Виталию Геннадьевичу за внимание к этому вопросу", – сказал Азаров.
Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Погибли 12 человек, еще 11 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Он арестован.
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