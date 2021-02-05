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Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке
Сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля подвергся массированной DDoS-атаке, которая длилась три часа. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:58
2021-02-05T14:45
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля подвергся массированной DDoS-атаке, которая длилась три часа.Отмечается, что это "не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне", ранее DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января этого года.В Росгвардии рассказали, что угроза исходила с территории нескольких европейских стран, но все попытки нарушить работу силовиков удалось нейтрализовать.Восемнадцатого января DDoS-нападению подвергся сайт ФСИН. Тогда сообщалось, что источники агрессии располагались в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корее, Сингапуре, Канаде и Индии.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество

Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке

09:58 05.02.2021 (обновлено: 14:45 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля подвергся массированной DDoS-атаке, которая длилась три часа.
"Источники негативного воздействия находились за рубежом", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что это "не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне", ранее DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января этого года.
В Росгвардии рассказали, что угроза исходила с территории нескольких европейских стран, но все попытки нарушить работу силовиков удалось нейтрализовать.
Восемнадцатого января DDoS-нападению подвергся сайт ФСИН. Тогда сообщалось, что источники агрессии располагались в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корее, Сингапуре, Канаде и Индии.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
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