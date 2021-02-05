https://ria.ru/20210205/rosgvardiya-1596119384.html
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке
Сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля подвергся массированной DDoS-атаке, которая длилась три часа. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:58
2021-02-05T09:58
2021-02-05T14:45
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля подвергся массированной DDoS-атаке, которая длилась три часа.Отмечается, что это "не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне", ранее DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января этого года.В Росгвардии рассказали, что угроза исходила с территории нескольких европейских стран, но все попытки нарушить работу силовиков удалось нейтрализовать.Восемнадцатого января DDoS-нападению подвергся сайт ФСИН. Тогда сообщалось, что источники агрессии располагались в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корее, Сингапуре, Канаде и Индии.
https://ria.ru/20201105/ataka-1583201096.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество