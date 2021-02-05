Ларчик просто открывался? Новая уникальная выставка в Кремле

"Выставка посвящена очень редкому и почти забытому искусству — резьбе по кости. У нас много работ XVIII века: времени, когда произведения наших мастеров стали цениться в Европе, в частности в Германии", — говорит директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Она указывает, что аналогов этой коллекции нет ни в одном российском музее. "Наши реставраторы — из немногих, умеющих работать с костью, так что мы обеспечим для дара Карисалова все условия".