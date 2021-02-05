Ларчик просто открывался? Новая уникальная выставка в Кремле
"Выставка посвящена очень редкому и почти забытому искусству — резьбе по кости. У нас много работ XVIII века: времени, когда произведения наших мастеров стали цениться в Европе, в частности в Германии", — говорит директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Она указывает, что аналогов этой коллекции нет ни в одном российском музее. "Наши реставраторы — из немногих, умеющих работать с костью, так что мы обеспечим для дара Карисалова все условия".
"Выставка посвящена очень редкому и почти забытому искусству — резьбе по кости. У нас много работ XVIII века: времени, когда произведения наших мастеров стали цениться в Европе, в частности в Германии", — говорит директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Она указывает, что аналогов этой коллекции нет ни в одном российском музее. "Наши реставраторы — из немногих, умеющих работать с костью, так что мы обеспечим для дара Карисалова все условия".
Искусство резьбы по кости на Русском Севере активно развивалось с XVI века.
Идеи для украшения ларцов в начале XVIII столетия мастера брали из книги гравюр "Символы и эмблемата", изданной на русском языке в 1705 году по указу Петра I. Сам император был большим ценителем слоновой кости: он и задал тренд у знати и аристократов.
Шкатулки с костяными пластинами разного цвета и украшенные рельефными изображениями считались статусным подарком.
Известно, что у Екатерины I было несколько холмогорских ларцов.
Искусство резьбы по кости на Русском Севере активно развивалось с XVI века.
Идеи для украшения ларцов в начале XVIII столетия мастера брали из книги гравюр "Символы и эмблемата", изданной на русском языке в 1705 году по указу Петра I. Сам император был большим ценителем слоновой кости: он и задал тренд у знати и аристократов.
Шкатулки с костяными пластинами разного цвета и украшенные рельефными изображениями считались статусным подарком.
Известно, что у Екатерины I было несколько холмогорских ларцов.
Мода менялась в соответствии с духом времени. Сначала были пухленькие амурчики и красавицы.
На рубеже XVIII-XIX веков, с возрождением интереса к античности, на декоративных пластинах появились портреты императоров. Мастера копировали их с медалей и монет. Причем иногда так увлекались, что выбивали даже цифры и надписи.
Мода менялась в соответствии с духом времени. Сначала были пухленькие амурчики и красавицы.
На рубеже XVIII-XIX веков, с возрождением интереса к античности, на декоративных пластинах появились портреты императоров. Мастера копировали их с медалей и монет. Причем иногда так увлекались, что выбивали даже цифры и надписи.
Настольные кабинетцы — точные миниатюрные копии "офисной" мебели XVIII-XIX веков, европейских бюро и секретеров — были в моде довольно долго.
В многочисленных выдвижных ящичках и потайных отделениях прятали самое ценное: любовные письма, пряди волос, драгоценности, визитки.
Этот кабинетец украшают карманные швейцарские часы (их можно вынуть).
Настольные кабинетцы — точные миниатюрные копии "офисной" мебели XVIII-XIX веков, европейских бюро и секретеров — были в моде довольно долго.
В многочисленных выдвижных ящичках и потайных отделениях прятали самое ценное: любовные письма, пряди волос, драгоценности, визитки.
Этот кабинетец украшают карманные швейцарские часы (их можно вынуть).
Изделия из кости очень хрупкие и требуют особых условий хранения, отмечает куратор Евгения Захарова. Очень важно поддерживать правильный температурный режим — кость не любит жары и влажности. А вот свет, наоборот, нужен: в темноте кость утратит белизну.
Изделия из кости очень хрупкие и требуют особых условий хранения, отмечает куратор Евгения Захарова. Очень важно поддерживать правильный температурный режим — кость не любит жары и влажности. А вот свет, наоборот, нужен: в темноте кость утратит белизну.
Отдельный стенд посвящен холмогорским иконам и скульптурным композициям на библейские сюжеты.
Это фрагмент иконы "Тайная вечеря" начала XIX века. Смотрится очень реалистично благодаря соединению двух техник резьбы: сквозной (когда материал прорезается насквозь) и рельефной.
Мастера работали на доске, покрытой тканью, фольгой, пластинами из кости или рога. У таких икон характерный холмогорский орнамент: закрученный акантовый лист, полосы из цепочек и переплетающихся лент.
Отдельный стенд посвящен холмогорским иконам и скульптурным композициям на библейские сюжеты.
Это фрагмент иконы "Тайная вечеря" начала XIX века. Смотрится очень реалистично благодаря соединению двух техник резьбы: сквозной (когда материал прорезается насквозь) и рельефной.
Мастера работали на доске, покрытой тканью, фольгой, пластинами из кости или рога. У таких икон характерный холмогорский орнамент: закрученный акантовый лист, полосы из цепочек и переплетающихся лент.
Евгения Захарова поясняет, что использовались в основном три материала: слоновая кость, бивень мамонта и моржовый клык, который в XVIII веке начали добывать на Севере, у моря. Именно поэтому центр косторезного мастерства оказался в Холмогорах.
"Особенность работ русских мастеров XVIII века — многоцветность, потому что кость не только обрабатывалась, но и подсвечивалась: ее вываривали в кислоте, а потом наносили специальный состав, чтобы прокрасить насквозь", — уточняет куратор.
Евгения Захарова поясняет, что использовались в основном три материала: слоновая кость, бивень мамонта и моржовый клык, который в XVIII веке начали добывать на Севере, у моря. Именно поэтому центр косторезного мастерства оказался в Холмогорах.
"Особенность работ русских мастеров XVIII века — многоцветность, потому что кость не только обрабатывалась, но и подсвечивалась: ее вываривали в кислоте, а потом наносили специальный состав, чтобы прокрасить насквозь", — уточняет куратор.
Холмогорские резчики работали и над объемной скульптурой, но нечасто.
Ориентировались на гравюры и рисунки — возможности увидеть монумент своими глазами у мастеров порой не было — и создавали мини-версии памятников.
Это, например, точная копия "Медного всадника" Фальконе в Петербурге, выполненная из моржового клыка и бивня мамонта.
Холмогорские резчики работали и над объемной скульптурой, но нечасто.
Ориентировались на гравюры и рисунки — возможности увидеть монумент своими глазами у мастеров порой не было — и создавали мини-версии памятников.
Это, например, точная копия "Медного всадника" Фальконе в Петербурге, выполненная из моржового клыка и бивня мамонта.
Известный меценат и генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов считает, что дал коллекции, которую собирал около 30 лет, новую жизнь. "Такие вещи должны храниться в музее, потому что это помогает выйти на другой уровень, получить то внимание, которое не может обеспечить частный коллекционер".
Карисалов, достаточно долго проработавший в Тобольске, вспоминал, как поздней осенью или весной на берег Иртыша вымывает бивни и зубы мамонта. "Там тоже есть мастера, правда, не такие известные, как холмогорские".
Косторезное искусство, подчеркивает он, — исконно русский промысел, неразрывно связанный с историей страны.
Известный меценат и генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов считает, что дал коллекции, которую собирал около 30 лет, новую жизнь. "Такие вещи должны храниться в музее, потому что это помогает выйти на другой уровень, получить то внимание, которое не может обеспечить частный коллекционер".
Карисалов, достаточно долго проработавший в Тобольске, вспоминал, как поздней осенью или весной на берег Иртыша вымывает бивни и зубы мамонта. "Там тоже есть мастера, правда, не такие известные, как холмогорские".
Косторезное искусство, подчеркивает он, — исконно русский промысел, неразрывно связанный с историей страны.