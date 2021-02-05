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Ларчик просто открывался? Новая уникальная выставка в Кремле
Ларчик просто открывался? Новая уникальная выставка в Кремле
В Парадном вестибюле Оружейной палаты до 4 апреля проходит выставка произведений русского косторезного искусства: ларцы, табакерки, шкатулки и скульптуры конца... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:00
2021-02-05T08:11
московский кремль
искусство
музеи
холмогорский район
культура
что посмотреть
выставки
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В Парадном вестибюле Оружейной палаты до 4 апреля проходит выставка произведений русского косторезного искусства: ларцы, табакерки, шкатулки и скульптуры конца XVIII-XIX веков. Из 153 предметов, преподнесенных в дар музею меценатом и предпринимателем Михаилом Карисаловым, кураторы выбрали почти два десятка экспонатов. О том, что получилось, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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московский кремль, искусство, музеи, холмогорский район, фото, что посмотреть , выставки, михаил карисалов, московский кремль (музей-заповедник), елена гагарина

Ларчик просто открывался? Новая уникальная выставка в Кремле

08:00 05.02.2021 (обновлено: 08:11 05.02.2021)
 
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В Парадном вестибюле Оружейной палаты до 4 апреля проходит выставка произведений русского косторезного искусства: ларцы, табакерки, шкатулки и скульптуры конца XVIII-XIX веков. Из 153 предметов, преподнесенных в дар музею меценатом и предпринимателем Михаилом Карисаловым, кураторы выбрали почти два десятка экспонатов. О том, что получилось, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Выставка посвящена очень редкому и почти забытому искусству — резьбе по кости. У нас много работ XVIII века: времени, когда произведения наших мастеров стали цениться в Европе, в частности в Германии", — говорит директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Она указывает, что аналогов этой коллекции нет ни в одном российском музее. "Наши реставраторы — из немногих, умеющих работать с костью, так что мы обеспечим для дара Карисалова все условия".

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
1 из 9

"Выставка посвящена очень редкому и почти забытому искусству — резьбе по кости. У нас много работ XVIII века: времени, когда произведения наших мастеров стали цениться в Европе, в частности в Германии", — говорит директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Она указывает, что аналогов этой коллекции нет ни в одном российском музее. "Наши реставраторы — из немногих, умеющих работать с костью, так что мы обеспечим для дара Карисалова все условия".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Искусство резьбы по кости на Русском Севере активно развивалось с XVI века.

Идеи для украшения ларцов в начале XVIII столетия мастера брали из книги гравюр "Символы и эмблемата", изданной на русском языке в 1705 году по указу Петра I. Сам император был большим ценителем слоновой кости: он и задал тренд у знати и аристократов.

Шкатулки с костяными пластинами разного цвета и украшенные рельефными изображениями считались статусным подарком.

Известно, что у Екатерины I было несколько холмогорских ларцов.

Посетитель на выставке Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате Московского Кремля
2 из 9

Искусство резьбы по кости на Русском Севере активно развивалось с XVI века.

Идеи для украшения ларцов в начале XVIII столетия мастера брали из книги гравюр "Символы и эмблемата", изданной на русском языке в 1705 году по указу Петра I. Сам император был большим ценителем слоновой кости: он и задал тренд у знати и аристократов.

Шкатулки с костяными пластинами разного цвета и украшенные рельефными изображениями считались статусным подарком.

Известно, что у Екатерины I было несколько холмогорских ларцов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© предоставлено пресс-службой музея

Мода менялась в соответствии с духом времени. Сначала были пухленькие амурчики и красавицы.

На рубеже XVIII-XIX веков, с возрождением интереса к античности, на декоративных пластинах появились портреты императоров. Мастера копировали их с медалей и монет. Причем иногда так увлекались, что выбивали даже цифры и надписи.

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
3 из 9

Мода менялась в соответствии с духом времени. Сначала были пухленькие амурчики и красавицы.

На рубеже XVIII-XIX веков, с возрождением интереса к античности, на декоративных пластинах появились портреты императоров. Мастера копировали их с медалей и монет. Причем иногда так увлекались, что выбивали даже цифры и надписи.

© предоставлено пресс-службой музея
© предоставлено пресс-службой музея

Настольные кабинетцы — точные миниатюрные копии "офисной" мебели XVIII-XIX веков, европейских бюро и секретеров — были в моде довольно долго.

В многочисленных выдвижных ящичках и потайных отделениях прятали самое ценное: любовные письма, пряди волос, драгоценности, визитки.

Этот кабинетец украшают карманные швейцарские часы (их можно вынуть).

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
4 из 9

Настольные кабинетцы — точные миниатюрные копии "офисной" мебели XVIII-XIX веков, европейских бюро и секретеров — были в моде довольно долго.

В многочисленных выдвижных ящичках и потайных отделениях прятали самое ценное: любовные письма, пряди волос, драгоценности, визитки.

Этот кабинетец украшают карманные швейцарские часы (их можно вынуть).

© предоставлено пресс-службой музея
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Изделия из кости очень хрупкие и требуют особых условий хранения, отмечает куратор Евгения Захарова. Очень важно поддерживать правильный температурный режим — кость не любит жары и влажности. А вот свет, наоборот, нужен: в темноте кость утратит белизну.

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
5 из 9

Изделия из кости очень хрупкие и требуют особых условий хранения, отмечает куратор Евгения Захарова. Очень важно поддерживать правильный температурный режим — кость не любит жары и влажности. А вот свет, наоборот, нужен: в темноте кость утратит белизну.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отдельный стенд посвящен холмогорским иконам и скульптурным композициям на библейские сюжеты.

Это фрагмент иконы "Тайная вечеря" начала XIX века. Смотрится очень реалистично благодаря соединению двух техник резьбы: сквозной (когда материал прорезается насквозь) и рельефной.

Мастера работали на доске, покрытой тканью, фольгой, пластинами из кости или рога. У таких икон характерный холмогорский орнамент: закрученный акантовый лист, полосы из цепочек и переплетающихся лент.

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
6 из 9

Отдельный стенд посвящен холмогорским иконам и скульптурным композициям на библейские сюжеты.

Это фрагмент иконы "Тайная вечеря" начала XIX века. Смотрится очень реалистично благодаря соединению двух техник резьбы: сквозной (когда материал прорезается насквозь) и рельефной.

Мастера работали на доске, покрытой тканью, фольгой, пластинами из кости или рога. У таких икон характерный холмогорский орнамент: закрученный акантовый лист, полосы из цепочек и переплетающихся лент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Евгения Захарова поясняет, что использовались в основном три материала: слоновая кость, бивень мамонта и моржовый клык, который в XVIII веке начали добывать на Севере, у моря. Именно поэтому центр косторезного мастерства оказался в Холмогорах.

"Особенность работ русских мастеров XVIII века — многоцветность, потому что кость не только обрабатывалась, но и подсвечивалась: ее вываривали в кислоте, а потом наносили специальный состав, чтобы прокрасить насквозь", — уточняет куратор.

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
7 из 9

Евгения Захарова поясняет, что использовались в основном три материала: слоновая кость, бивень мамонта и моржовый клык, который в XVIII веке начали добывать на Севере, у моря. Именно поэтому центр косторезного мастерства оказался в Холмогорах.

"Особенность работ русских мастеров XVIII века — многоцветность, потому что кость не только обрабатывалась, но и подсвечивалась: ее вываривали в кислоте, а потом наносили специальный состав, чтобы прокрасить насквозь", — уточняет куратор.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Холмогорские резчики работали и над объемной скульптурой, но нечасто.

Ориентировались на гравюры и рисунки — возможности увидеть монумент своими глазами у мастеров порой не было — и создавали мини-версии памятников.

Это, например, точная копия "Медного всадника" Фальконе в Петербурге, выполненная из моржового клыка и бивня мамонта.

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
8 из 9

Холмогорские резчики работали и над объемной скульптурой, но нечасто.

Ориентировались на гравюры и рисунки — возможности увидеть монумент своими глазами у мастеров порой не было — и создавали мини-версии памятников.

Это, например, точная копия "Медного всадника" Фальконе в Петербурге, выполненная из моржового клыка и бивня мамонта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Известный меценат и генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов считает, что дал коллекции, которую собирал около 30 лет, новую жизнь. "Такие вещи должны храниться в музее, потому что это помогает выйти на другой уровень, получить то внимание, которое не может обеспечить частный коллекционер".

Карисалов, достаточно долго проработавший в Тобольске, вспоминал, как поздней осенью или весной на берег Иртыша вымывает бивни и зубы мамонта. "Там тоже есть мастера, правда, не такие известные, как холмогорские".

Косторезное искусство, подчеркивает он, — исконно русский промысел, неразрывно связанный с историей страны.

Выставка Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате
9 из 9

Известный меценат и генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов считает, что дал коллекции, которую собирал около 30 лет, новую жизнь. "Такие вещи должны храниться в музее, потому что это помогает выйти на другой уровень, получить то внимание, которое не может обеспечить частный коллекционер".

Карисалов, достаточно долго проработавший в Тобольске, вспоминал, как поздней осенью или весной на берег Иртыша вымывает бивни и зубы мамонта. "Там тоже есть мастера, правда, не такие известные, как холмогорские".

Косторезное искусство, подчеркивает он, — исконно русский промысел, неразрывно связанный с историей страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
КультураМосковский КремльИскусствоМузеиХолмогорский райончто посмотретьВыставкиМихаил КарисаловМосковский Кремль (музей-заповедник)Елена Гагарина
 
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