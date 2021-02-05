https://ria.ru/20210205/reka-1596189206.html

Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда

Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда

Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:33

2021-02-05T15:33

2021-02-05T15:33

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 фев – РИА Новости. Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В январе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, а также областная прокуратура организовали проверку после гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области, где вода приобрела красный цвет. Были взяты пробы воды, осмотрена акватория и берег реки."Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации.Отмечается, что виновника загрязнения Арчеды ищут, его могут привлечь к административной ответственности по статьям "водопользование с нарушением его условий" и "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.

https://ria.ru/20210120/ekomonitoring-1594476355.html

волгоградская область

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волгоградская область, происшествия