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Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда
Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда
Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:33
2021-02-05T15:33
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 фев – РИА Новости. Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В январе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, а также областная прокуратура организовали проверку после гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области, где вода приобрела красный цвет. Были взяты пробы воды, осмотрена акватория и берег реки."Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации.Отмечается, что виновника загрязнения Арчеды ищут, его могут привлечь к административной ответственности по статьям "водопользование с нарушением его условий" и "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.
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волгоградская область, происшествия

Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда

15:33 05.02.2021
 
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
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ВОЛГОГРАД, 5 фев – РИА Новости. Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
В январе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, а также областная прокуратура организовали проверку после гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области, где вода приобрела красный цвет. Были взяты пробы воды, осмотрена акватория и берег реки.
"Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации.
Отмечается, что виновника загрязнения Арчеды ищут, его могут привлечь к административной ответственности по статьям "водопользование с нарушением его условий" и "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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