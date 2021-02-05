https://ria.ru/20210205/reka-1596189206.html
Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда
Власти Волгоградской области объяснили, почему покраснела река Арчеда
Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:33
2021-02-05T15:33
2021-02-05T15:33
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593051305_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_049543761f117b6a17d724eba6e4a813.jpg
ВОЛГОГРАД, 5 фев – РИА Новости. Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В январе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, а также областная прокуратура организовали проверку после гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области, где вода приобрела красный цвет. Были взяты пробы воды, осмотрена акватория и берег реки."Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации.Отмечается, что виновника загрязнения Арчеды ищут, его могут привлечь к административной ответственности по статьям "водопользование с нарушением его условий" и "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.
https://ria.ru/20210120/ekomonitoring-1594476355.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593051305_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9fab3ad22927e912427dc731e5a3a128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 5 фев – РИА Новости.
Экологи выяснили, что в реке Арчеда в Волгоградской области
изменился цвет воды и погибла рыба из-за сброса фекальных стоков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
В январе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, а также областная прокуратура организовали проверку после гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области, где вода приобрела красный цвет. Были взяты пробы воды, осмотрена акватория и берег реки.
"Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации.
Отмечается, что виновника загрязнения Арчеды ищут, его могут привлечь к административной ответственности по статьям "водопользование с нарушением его условий" и "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.