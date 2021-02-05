https://ria.ru/20210205/putin-1596188965.html

Путин обсудил с членами Совбеза работу с соотечественниками за рубежом

Путин обсудил с членами Совбеза работу с соотечественниками за рубежом

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить эффективность госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:32

2021-02-05T15:32

2021-02-05T15:32

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596186764_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_10e85f3964e6a4a7e2e3055536d37fea.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить эффективность госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом."Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна", - сказал Путин."И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами РФ, но чувствуют свою связь с исторической родиной, но и для нас в силу целого ряда обстоятельств их много. Как раз во всем многообразии эту проблему сегодня с вами и рассмотрим", - добавил он.

https://ria.ru/20201014/raskhody-1579858285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество