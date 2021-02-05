https://ria.ru/20210205/putin-1596188965.html
Путин обсудил с членами Совбеза работу с соотечественниками за рубежом
Путин обсудил с членами Совбеза работу с соотечественниками за рубежом
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить эффективность госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:32
2021-02-05T15:32
2021-02-05T15:32
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить эффективность госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом."Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна", - сказал Путин."И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами РФ, но чувствуют свою связь с исторической родиной, но и для нас в силу целого ряда обстоятельств их много. Как раз во всем многообразии эту проблему сегодня с вами и рассмотрим", - добавил он.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на заседании Совбеза РФ предложил обсудить эффективность госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.
"Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна", - сказал Путин.
"И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами РФ, но чувствуют свою связь с исторической родиной, но и для нас в силу целого ряда обстоятельств их много. Как раз во всем многообразии эту проблему сегодня с вами и рассмотрим", - добавил он.