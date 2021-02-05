https://ria.ru/20210205/putin-1596157955.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:57

2021-02-05T12:57

2021-02-05T12:57

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня из открытых мероприятий президент в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков, отметив, что других крупных публичных мероприятий у главы государства сегодня не запланировано.

https://ria.ru/20210128/putin-1594965479.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика