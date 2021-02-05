https://ria.ru/20210205/putin-1596157955.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:57
2021-02-05T12:57
2021-02-05T12:57
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня из открытых мероприятий президент в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков, отметив, что других крупных публичных мероприятий у главы государства сегодня не запланировано.
https://ria.ru/20210128/putin-1594965479.html
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