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Прокуратура начала проверку по обращению сотрудников "Радиоприбора"
Прокуратура начала проверку по обращению сотрудников "Радиоприбора"
Прокуратура начала проверку по обращению работников бывшего оборонного завода "Радиоприбор" (ныне филиал Дубненского машиностроительного завода) во... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:09
2021-02-05T08:09
дальний восток
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по обращению работников бывшего оборонного завода "Радиоприбор" (ныне филиал Дубненского машиностроительного завода) во Владивостоке, которые опасаются сокращений из-за передачи оборонного заказа в другой город, власти Приморья планируют встретиться с коллективом."Радиоприбор" был одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация там возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. В отношении "Радиоприбора" начали процедуру банкротства, продавали имущество завода, чтобы выплатить долги работникам. Сотни сотрудников завода остались без работы. Ранее суд приговорил экс-директора "Радиоприбора" Михаила Харченко к четырем годам в колонии-поселении.В пятницу местное издание VL.ru сообщило, что работники завода собрались у здания предприятия, опасаясь сокращений из-за передачи оборонзаказа в другой город."В прокуратуру поступило обращение работников завода. Организована проверка", - сказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Как отметил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, чьей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства региона, для выполнения текущего гособоронзаказа производственные мощности были переданы в аренду ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова", а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам."Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в текущем году. Дубненский машиностроительный завод, являясь генеральным подрядчиком по этому заказу, принял решение завершить его на другом предприятии. Трудовому коллективу бывшего "Радиоприбора" предложены компенсации за досрочное расторжение договоров. Во вторник, 9 февраля, состоится встреча руководства ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова" с трудовым коллективом, где стороны обсудят сложившуюся ситуацию для поиска компромисса", - отметил Калитин.По его словам, представители правительства Приморского края также примут участите в этой встрече.
https://ria.ru/20191210/1562192643.html
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дальний восток, владивосток, приморский край, общество

Прокуратура начала проверку по обращению сотрудников "Радиоприбора"

08:09 05.02.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по обращению работников бывшего оборонного завода "Радиоприбор" (ныне филиал Дубненского машиностроительного завода) во Владивостоке, которые опасаются сокращений из-за передачи оборонного заказа в другой город, власти Приморья планируют встретиться с коллективом.
"Радиоприбор" был одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация там возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. В отношении "Радиоприбора" начали процедуру банкротства, продавали имущество завода, чтобы выплатить долги работникам. Сотни сотрудников завода остались без работы. Ранее суд приговорил экс-директора "Радиоприбора" Михаила Харченко к четырем годам в колонии-поселении.
Завод Радиоприбор во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.12.2019
10 декабря 2019, 05:03
Долги перед работниками "Радиоприбора" в Приморье сократились
В пятницу местное издание VL.ru сообщило, что работники завода собрались у здания предприятия, опасаясь сокращений из-за передачи оборонзаказа в другой город.
"В прокуратуру поступило обращение работников завода. Организована проверка", - сказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Как отметил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, чьей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства региона, для выполнения текущего гособоронзаказа производственные мощности были переданы в аренду ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова", а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам.
"Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в текущем году. Дубненский машиностроительный завод, являясь генеральным подрядчиком по этому заказу, принял решение завершить его на другом предприятии. Трудовому коллективу бывшего "Радиоприбора" предложены компенсации за досрочное расторжение договоров. Во вторник, 9 февраля, состоится встреча руководства ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова" с трудовым коллективом, где стороны обсудят сложившуюся ситуацию для поиска компромисса", - отметил Калитин.
По его словам, представители правительства Приморского края также примут участите в этой встрече.
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