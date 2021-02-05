https://ria.ru/20210205/proizvodstvo-1596239475.html

Мантуров открыл новую линию производства на заводе "Биохимик" в Саранске

Мантуров открыл новую линию производства на заводе "Биохимик" в Саранске

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в открытии нового ампульного производства на саранском заводе "Биохимик", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:11

2021-02-05T19:11

2021-02-05T21:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

промомед

россия

артем здунов

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в открытии нового ампульного производства на саранском заводе "Биохимик", сообщает пресс-служба главы Мордовии.С 2015 года АО "Биохимик", входящее в группу фармацевтических компаний "Промомед", совместно с научным сообществом разработало ряд препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями."Совместно с врио главы региона Артемом Здуновым и председателем совета директоров "Промомед" Петром Белым Мантуров запустил новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах. Среди препаратов в ампулах будут такие востребованные, как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин и другие", — говорится в сообщении.По словам главы Минпромторга, запуск новой линии на "Биохимике" — "это неоценимый вклад российской промышленности в борьбу с COVID"."Здесь будет осуществляться в том числе производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция. Как только предприятие выйдет на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону (а это случится в феврале-марте), можно будет сказать о завершении очередного, важного в масштабах всей страны этапа в развертывании производства лекарств, необходимых для терапии не только ковида, но и многих других заболеваний", — сказал Мантуров.Новая линия дополнит список антиковидных препаратов востребованными эноксапарином, надропарином и дексаметазоном. В целом предприятие удвоит производство лекарств в ампулах до 15 миллионов единиц в месяц — это более 173 миллионов ампул в год."Это лишь часть емкой программы развития, реализуемой предприятием до 2025 года, которая обеспечит полный цикл производства широкой линейки препаратов от молекулы до упаковки. Тем самым "Биохимик" вносит все больший вклад в решение стратегической задачи снижения зависимости нашей страны от импорта лекарственных средств", — отметил Мантуров.Глава Минпромторга заявил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас полностью обеспечивается и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. По его словам, в 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом.Саранский завод фармсубстанций "Биохимик" выпускает инновационные лекарственные средства. В 2020 году на заводе оперативно разработали и произвели препарат противовирусного действия от коронавирусной инфекции "Арепливир". С сентября 2020-го завод увеличил объем его производства в десять раз: со ста тысяч до одного миллиона упаковок в месяц, планируется масштабировать производство до двух миллионов упаковок препарата в месяц."Предприятие оперативно развернуло работу по производству антиковидной номенклатуры. Только по фавипиравиру объемы выпуска за полгода выросли более чем в 15 раз. Продолжая наращивать темпы, к апрелю предприятие планирует выйти на два миллиона упаковок в месяц, что в два раза превышает месячную потребность госпитального и амбулаторного звена всей страны. В разы увеличен объем производства антибиотиков, применяющихся для лечения коронавируса, в их числе широко применяемые левофлоксацин, азитромицин и цефтриаксон", — подчеркнул Мантуров.

https://ria.ru/20200813/1575759874.html

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593801368.html

россия

саранск

мантурово

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