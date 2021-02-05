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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/privivka-1596252225.html
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакцинами от коронавируса. Среди... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:45
2021-02-05T23:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
швейцария
вакцинация
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ЖЕНЕВА, 5 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакцинами от коронавируса. Среди них шесть летальных исходов.В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны подчеркивается, что ни одно из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.Больше всего побочных эффектов выявили у женщин (57%). Их всех случаев 37 (59%) сочли несерьезными. Наиболее часто встречались слабые реакции организма на прививку: головная боль, озноб, лихорадка и боль в месте укола.Остальные 26 случаев (41%) — серьезные. Среди побочных эффектов отмечались отдышка, ангионевротические отеки, при которых обязательна госпитализация, связанная с аллергическими реакциями сыпь, а также тяжелые гриппоподобные симптомы — высокая температура, боли в конечностях. Шесть пациентов в возрасте от 85 до 92 лет, имевших некоторые заболевания еще до вакцинации, умерли."С учетом имеющейся на сегодняшний день информации смерти, о которых идет речь, были связаны с заболеваниями, которые часто наблюдаются в данном возрасте (инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей). Хотя смерти совпали по времени, нет конкретных доказательств того, что они были вызваны вакцинацией", — подчеркнули в федеральном офисе общественного здравоохранения.Сейчас в Швейцарии активно идет вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Конфедерация закупила в общей сложности 16,5 миллиона доз вакцин этих производителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, швейцария, вакцинация

В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса

20:45 05.02.2021 (обновлено: 23:13 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 5 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакцинами от коронавируса. Среди них шесть летальных исходов.
В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны подчеркивается, что ни одно из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.
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1 февраля, 16:29Распространение коронавируса
В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer
Больше всего побочных эффектов выявили у женщин (57%). Их всех случаев 37 (59%) сочли несерьезными. Наиболее часто встречались слабые реакции организма на прививку: головная боль, озноб, лихорадка и боль в месте укола.
Остальные 26 случаев (41%) — серьезные. Среди побочных эффектов отмечались отдышка, ангионевротические отеки, при которых обязательна госпитализация, связанная с аллергическими реакциями сыпь, а также тяжелые гриппоподобные симптомы — высокая температура, боли в конечностях. Шесть пациентов в возрасте от 85 до 92 лет, имевших некоторые заболевания еще до вакцинации, умерли.
"С учетом имеющейся на сегодняшний день информации смерти, о которых идет речь, были связаны с заболеваниями, которые часто наблюдаются в данном возрасте (инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей). Хотя смерти совпали по времени, нет конкретных доказательств того, что они были вызваны вакцинацией", — подчеркнули в федеральном офисе общественного здравоохранения.
Сейчас в Швейцарии активно идет вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Конфедерация закупила в общей сложности 16,5 миллиона доз вакцин этих производителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:30
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШвейцарияВакцинация
 
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