https://ria.ru/20210205/privivka-1596252225.html

В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса

В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакцинами от коронавируса. Среди... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:45

2021-02-05T20:45

2021-02-05T23:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

швейцария

вакцинация

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ЖЕНЕВА, 5 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакцинами от коронавируса. Среди них шесть летальных исходов.В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны подчеркивается, что ни одно из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.Больше всего побочных эффектов выявили у женщин (57%). Их всех случаев 37 (59%) сочли несерьезными. Наиболее часто встречались слабые реакции организма на прививку: головная боль, озноб, лихорадка и боль в месте укола.Остальные 26 случаев (41%) — серьезные. Среди побочных эффектов отмечались отдышка, ангионевротические отеки, при которых обязательна госпитализация, связанная с аллергическими реакциями сыпь, а также тяжелые гриппоподобные симптомы — высокая температура, боли в конечностях. Шесть пациентов в возрасте от 85 до 92 лет, имевших некоторые заболевания еще до вакцинации, умерли."С учетом имеющейся на сегодняшний день информации смерти, о которых идет речь, были связаны с заболеваниями, которые часто наблюдаются в данном возрасте (инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей). Хотя смерти совпали по времени, нет конкретных доказательств того, что они были вызваны вакцинацией", — подчеркнули в федеральном офисе общественного здравоохранения.Сейчас в Швейцарии активно идет вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Конфедерация закупила в общей сложности 16,5 миллиона доз вакцин этих производителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595539330.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pfizer-1595150748.html

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, швейцария, вакцинация