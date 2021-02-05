https://ria.ru/20210205/prilozhenie-1596190586.html
Опубликован рейтинг самых загружаемых приложений начала 2021 года
Опубликован рейтинг самых загружаемых приложений начала 2021 года
Чаще всего в мире в январе 2021 года загружали мессенджер Telegram Павла Дурова. К такому выводу пришла аналитическая компания Sensor Tower. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:38
2021-02-05T15:38
2021-02-05T16:55
наука
telegram (приложение)
whatsapp inc.
google android
apple ios
павел дуров
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151853/46/1518534649_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_26889d4ec5578d925697284d4e26d61d.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Чаще всего в мире в январе 2021 года загружали мессенджер Telegram Павла Дурова. К такому выводу пришла аналитическая компания Sensor Tower.Всего за первый месяц 2021 года Telegram установили 63 миллиона раз, что в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Как заметил сам Дуров, повышенный интерес к его мессенджеру связано с оттоком пользователей из WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности и предоставлении личных данных Facebook.На втором месте оказалась китайский сервис коротких видеороликов TikTok — его установили 62 миллиона раз. Интересно, что несмотря на давление американских властей, 10 процентов от загрузок пришлось именно на США.На третьем месте впервые оказался еще один мессенджер, который позиционируется, как максимально приватное и созданное на основе открытого исходного кода решение. Чаще его загружали пользователи устройств на Android (2 место), а вот в мире iOS оно заняло лишь десятую строчку рейтинга.
https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151853/46/1518534649_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e9c92712e543a078052496a1e582e1ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), whatsapp inc., google android, apple ios, павел дуров, технологии