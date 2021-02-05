https://ria.ru/20210205/prilozhenie-1596190586.html

Опубликован рейтинг самых загружаемых приложений начала 2021 года

Опубликован рейтинг самых загружаемых приложений начала 2021 года

Чаще всего в мире в январе 2021 года загружали мессенджер Telegram Павла Дурова. К такому выводу пришла аналитическая компания Sensor Tower. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:38

2021-02-05T15:38

2021-02-05T16:55

наука

telegram (приложение)

whatsapp inc.

google android

apple ios

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Чаще всего в мире в январе 2021 года загружали мессенджер Telegram Павла Дурова. К такому выводу пришла аналитическая компания Sensor Tower.Всего за первый месяц 2021 года Telegram установили 63 миллиона раз, что в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Как заметил сам Дуров, повышенный интерес к его мессенджеру связано с оттоком пользователей из WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности и предоставлении личных данных Facebook.На втором месте оказалась китайский сервис коротких видеороликов TikTok — его установили 62 миллиона раз. Интересно, что несмотря на давление американских властей, 10 процентов от загрузок пришлось именно на США.На третьем месте впервые оказался еще один мессенджер, который позиционируется, как максимально приватное и созданное на основе открытого исходного кода решение. Чаще его загружали пользователи устройств на Android (2 место), а вот в мире iOS оно заняло лишь десятую строчку рейтинга.

https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., google android, apple ios, павел дуров, технологии