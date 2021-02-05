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Суд вынес приговор организатору финансирования ИГ*
Суд вынес приговор организатору финансирования ИГ*
Суд приговорил организатора финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алима Бегиева, собравшего группу из 30... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:38
2021-02-05T17:38
россия
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд приговорил организатора финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алима Бегиева, собравшего группу из 30 человек, к 17 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности)... Приговором суда Бегиеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.Следствием и судом установлено, что Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды запрещенной террористической организации, а вернувшись в 2015 году в Россию, стал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать ИГ* на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло около 30 участников.Организатор группы вел сбор денег на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера."С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства", - отметила Иванова.По ее словам, следователи провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, в Дагестан и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела были задержаны 15 соучастников. Ранее приговором суда 12 человек были приговорены к срокам лишения свободы вплоть до 12 лет.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210205/prigovor-1596197861.html
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россия, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия

Суд вынес приговор организатору финансирования ИГ*

17:38 05.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд приговорил организатора финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алима Бегиева, собравшего группу из 30 человек, к 17 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности)... Приговором суда Бегиеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Следствием и судом установлено, что Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды запрещенной террористической организации, а вернувшись в 2015 году в Россию, стал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать ИГ* на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло около 30 участников.
Организатор группы вел сбор денег на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.
"С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства", - отметила Иванова.
По ее словам, следователи провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, в Дагестан и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела были задержаны 15 соучастников. Ранее приговором суда 12 человек были приговорены к срокам лишения свободы вплоть до 12 лет.
* Запрещенная в России террористическая организация
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РоссияИсламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)СирияПроисшествия
 
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