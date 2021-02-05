https://ria.ru/20210205/prigovor-1596217334.html

Суд вынес приговор организатору финансирования ИГ*

Суд вынес приговор организатору финансирования ИГ*

Суд приговорил организатора финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алима Бегиева, собравшего группу из 30... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:38

2021-02-05T17:38

2021-02-05T17:38

россия

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

сирия

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд приговорил организатора финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алима Бегиева, собравшего группу из 30 человек, к 17 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности)... Приговором суда Бегиеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.Следствием и судом установлено, что Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды запрещенной террористической организации, а вернувшись в 2015 году в Россию, стал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать ИГ* на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло около 30 участников.Организатор группы вел сбор денег на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера."С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства", - отметила Иванова.По ее словам, следователи провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, в Дагестан и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела были задержаны 15 соучастников. Ранее приговором суда 12 человек были приговорены к срокам лишения свободы вплоть до 12 лет.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210205/prigovor-1596197861.html

https://ria.ru/20210122/boeviki-1594116025.html

россия

сирия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия