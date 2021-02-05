https://ria.ru/20210205/pozhar-1596261084.html

В Подмосковье загорелся ангар со спорттоварами

В Подмосковье загорелся ангар со спорттоварами

Пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, по уточненным данным, происходит на площади более 970 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T23:23

2021-02-05T23:23

2021-02-05T23:38

московская область (подмосковье)

талдом

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, по уточненным данным, происходит на площади более 970 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах сообщили, что в подмосковном Талдоме произошел пожар в металлическом ангаре со спортивными товарами."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на площади 972 метра", - говорится в сообщении.Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20210205/pozhar-1596258458.html

московская область (подмосковье)

талдом

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), талдом, происшествия