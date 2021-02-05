https://ria.ru/20210205/pozhar-1596261084.html
В Подмосковье загорелся ангар со спорттоварами
В Подмосковье загорелся ангар со спорттоварами
Пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, по уточненным данным, происходит на площади более 970 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T23:23
2021-02-05T23:23
2021-02-05T23:38
московская область (подмосковье)
талдом
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, по уточненным данным, происходит на площади более 970 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах сообщили, что в подмосковном Талдоме произошел пожар в металлическом ангаре со спортивными товарами."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на площади 972 метра", - говорится в сообщении.Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20210205/pozhar-1596258458.html
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московская область (подмосковье), талдом, происшествия