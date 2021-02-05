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На горящем в Уфе трубопроводе перекрыли аварийный участок
На горящем в Уфе трубопроводе перекрыли аварийный участок
Аварийный участок на горящем трубопроводе на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе перекрыт, идет выгорание и готовится пенная атака, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:22
2021-02-05T22:22
2021-02-05T22:35
уфа
происшествия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Аварийный участок на горящем трубопроводе на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе перекрыт, идет выгорание и готовится пенная атака, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на заводе загорелся трубопровод, высота факельного горения достигает 10 метров. По данным ГУМЧС, пожар произошел из-за разгерметизации, пострадавших нет."Диаметр трубопровода 350 миллиметров, аварийный участок перекрыт, идет выгорание", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте сейчас готовится пенная атака. Пожару присвоен второй номер сложности.
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уфа, происшествия
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости.
Аварийный участок на горящем трубопроводе на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе
перекрыт, идет выгорание и готовится пенная атака, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на заводе загорелся трубопровод, высота факельного горения достигает 10 метров. По данным ГУМЧС, пожар произошел из-за разгерметизации, пострадавших нет.
"Диаметр трубопровода 350 миллиметров, аварийный участок перекрыт, идет выгорание", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте сейчас готовится пенная атака. Пожару присвоен второй номер сложности.