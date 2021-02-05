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По делу о пожаре на складе в Красноярске задержали двух человек
По делу о пожаре на складе в Красноярске задержали двух человек
Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности задержаны после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, сообщается РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:15
2021-02-05T11:15
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности задержаны после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.В среду в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. По данным МЧС, среди погибших пожарных - Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, и Рябцев Максим Михайлович, 27 лет. Их тела найдены. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей и объявил 5 февраля днем траура в Красноярском крае.По факту гибели людей возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по нарушению требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК). Следователи объединили их в одно производство."В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК", ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении СК.В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение. Кроме того, следователи намерены ходатайствовать об их аресте.Добавляется, что по уголовному делу выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин возгорания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/traur-1595953215.html
красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия

По делу о пожаре на складе в Красноярске задержали двух человек

11:15 05.02.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на складе в Красноярске
Последствия пожара на складе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности задержаны после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.
В среду в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. По данным МЧС, среди погибших пожарных - Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, и Рябцев Максим Михайлович, 27 лет. Их тела найдены. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей и объявил 5 февраля днем траура в Красноярском крае.
По факту гибели людей возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по нарушению требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК). Следователи объединили их в одно производство.
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК", ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении СК.
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По погибшим при пожаре на складе в Красноярском крае объявлен траур
В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение. Кроме того, следователи намерены ходатайствовать об их аресте.
Добавляется, что по уголовному делу выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин возгорания.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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