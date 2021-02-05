https://ria.ru/20210205/pozhar-1596121547.html

Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали

Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали

Крупный пожар на складе в Омске ликвидирован, сообщили в пресс-службе областного МЧС. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:06

2021-02-05T10:06

2021-02-05T10:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Омске ликвидирован, сообщили в пресс-службе областного МЧС.Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская поступило в МЧС в 4.43 по местному времени (1.43 мск). Пожару присвоили повышенный уровень сложности.Склад находится на левобережье Омска. В 7.22 по местному времени (4.22 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения на складе на площади 1200 квадратных метров. До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек, по данным источника РИА Новости, сотрудники склада сообщили, что пострадавших нет, поскольку в помещении, кроме них, никого не было. Огонь полностью удалось потушить и ликвидировать последствия спустя восемь часов после начала пожара."Полная ликвидация последствий пожара в 12:38 (9:38 мск) ", - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.

https://ria.ru/20210205/pozhar-1596116148.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия