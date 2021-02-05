https://ria.ru/20210205/pozhar-1596121547.html
Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали
Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали
Крупный пожар на складе в Омске ликвидирован, сообщили в пресс-службе областного МЧС. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:06
2021-02-05T10:06
2021-02-05T10:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596114630_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_763ff912dd6ad4369ac4da7a32316ef9.jpg
ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Омске ликвидирован, сообщили в пресс-службе областного МЧС.Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская поступило в МЧС в 4.43 по местному времени (1.43 мск). Пожару присвоили повышенный уровень сложности.Склад находится на левобережье Омска. В 7.22 по местному времени (4.22 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения на складе на площади 1200 квадратных метров. До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек, по данным источника РИА Новости, сотрудники склада сообщили, что пострадавших нет, поскольку в помещении, кроме них, никого не было. Огонь полностью удалось потушить и ликвидировать последствия спустя восемь часов после начала пожара."Полная ликвидация последствий пожара в 12:38 (9:38 мск) ", - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.
https://ria.ru/20210205/pozhar-1596116148.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596114630_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_dc7f0c81c83686ed9ede72f587630ca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия
ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Омске ликвидирован, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская поступило в МЧС в 4.43 по местному времени (1.43 мск). Пожару присвоили повышенный уровень сложности.
Склад находится на левобережье Омска. В 7.22 по местному времени (4.22 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения на складе на площади 1200 квадратных метров. До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек, по данным источника РИА Новости, сотрудники склада сообщили, что пострадавших нет, поскольку в помещении, кроме них, никого не было. Огонь полностью удалось потушить и ликвидировать последствия спустя восемь часов после начала пожара.
"Полная ликвидация последствий пожара в 12:38 (9:38 мск) ", - рассказали в пресс-службе МЧС
по Омской области
.