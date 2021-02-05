В МЧС назвали причину пожара на складе в Омске
© Фото : МЧС РоссииПожар в одноэтажном металлокаркасном складском задании в Омске
© Фото : МЧС России
ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Причиной крупного пожара на складе в Омске, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, огонь ещё тушат, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного МЧС.
Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская поступило в МЧС в 4.43 по местному времени (1.43 мск). Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Склад находится на левобережье Омска. В 7.22 по местному времени (4.22 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения на складе на площади 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Вчера, 04:35В Омске загорелся продуктовый склад
"Предварительной причиной пожара на складе в Омске стал аварийный режим работы электрооборудования, в данном случае - возгорание изоляции проводки, после этого огонь распространился наверх, на крышу, но подчеркнём, что причина пожара пока предварительная", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС по Омской области.
На месте ещё работают спасатели, добавили в министерстве. Ранее стало известно, что до приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, это сотрудники склада, которые сообщили, что пострадавших нет, в помещении кроме них никого не было.
3 февраля, 16:00Крупные пожары на складах в России в 2020-2021 годах