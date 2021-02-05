https://ria.ru/20210205/pozhar-1596116148.html

В МЧС назвали причину пожара на складе в Омске

В МЧС назвали причину пожара на складе в Омске

Причиной крупного пожара на складе в Омске, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, огонь ещё тушат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:27

2021-02-05T09:27

2021-02-05T09:27

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Причиной крупного пожара на складе в Омске, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, огонь ещё тушат, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного МЧС.Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская поступило в МЧС в 4.43 по местному времени (1.43 мск). Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Склад находится на левобережье Омска. В 7.22 по местному времени (4.22 мск) было объявлено о ликвидации открытого горения на складе на площади 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности."Предварительной причиной пожара на складе в Омске стал аварийный режим работы электрооборудования, в данном случае - возгорание изоляции проводки, после этого огонь распространился наверх, на крышу, но подчеркнём, что причина пожара пока предварительная", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС по Омской области.На месте ещё работают спасатели, добавили в министерстве. Ранее стало известно, что до приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, это сотрудники склада, которые сообщили, что пострадавших нет, в помещении кроме них никого не было.

https://ria.ru/20210205/pozhar-1596105261.html

https://ria.ru/20210203/pozhary-1595876583.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия