https://ria.ru/20210205/pozhar-1596105261.html
В Омске загорелся продуктовый склад
В Омске загорелся продуктовый склад
В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T04:35
2021-02-05T04:35
2021-02-05T04:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской области.До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек. Спустя два часа МЧС сообщили о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров. На месте работают 83 спасателя, задействовано 19 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия