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В Омске загорелся продуктовый склад
В Омске загорелся продуктовый склад
В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T04:35
2021-02-05T04:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской области.До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек. Спустя два часа МЧС сообщили о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров. На месте работают 83 спасателя, задействовано 19 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия

В Омске загорелся продуктовый склад

04:35 05.02.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской области.
"Сегодня, 5 февраля, в 4.43 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности", - говорится в сообщении.
До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек. Спустя два часа МЧС сообщили о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров. На месте работают 83 спасателя, задействовано 19 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскПроисшествия
 
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