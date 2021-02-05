https://ria.ru/20210205/pozhar-1596105261.html

В Омске загорелся продуктовый склад

В Омске загорелся продуктовый склад

В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T04:35

2021-02-05T04:35

2021-02-05T04:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

происшествия

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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омске горит продуктовый склад, огонь локализован на площади 1200 квадратных метров, на месте работают спасатели, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Омской области.До приезда пожарных из склада эвакуировались восемь человек. Спустя два часа МЧС сообщили о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров. На месте работают 83 спасателя, задействовано 19 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/pozhar-1595983666.html

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия