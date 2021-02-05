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Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V"
Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V"
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:46
2021-02-05T13:46
2021-02-05T13:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
энтони блинкен
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва и Вашингтон договорились поддерживать контакты по этой теме между учеными."Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему "Спутника", он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями: посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте",- сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.Он отметил, что с европейскими коллегами уже есть развернутые контакты на эту тему, ряд стран заинтересован в покупке и производстве российской вакцины на своей территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша