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Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V"

Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:46

2021-02-05T13:46

2021-02-05T13:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва и Вашингтон договорились поддерживать контакты по этой теме между учеными."Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему "Спутника", он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями: посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте",- сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.Он отметил, что с европейскими коллегами уже есть развернутые контакты на эту тему, ряд стран заинтересован в покупке и производстве российской вакцины на своей территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша