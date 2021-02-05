https://ria.ru/20210205/potseluy-rek-sliyanie-beloy-i-zhelobnoy-v-adygee-s-vysoty-ptichego-poleta-1596177104.html
"Поцелуй" рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета
"Поцелуй" рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета
В Адыгее с беспилотника засняли слияние рек Белая и Жолобная. Их цвета сильно отличаются. Жолобная состоит из талого снега и принимает мутный оттенок, проходя через глиняные участки. Река Белая несёт родниковую воду. Они не смешиваются из-за скорости течения и разницы температур.
2021-02-05T14:26
2021-02-05T14:26
2021-02-05T14:34
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“Поцелуй” рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета
“Поцелуй” рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета
2021-02-05T14:26
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видео, видео
"Поцелуй" рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета
В Адыгее с беспилотника засняли слияние рек Белая и Жолобная. Их цвета сильно отличаются. Жолобная состоит из талого снега и принимает мутный оттенок, проходя через глиняные участки. Река Белая несёт родниковую воду. Они не смешиваются из-за скорости течения и разницы температур.
2021-02-05T14:26
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PT0M30S
"Поцелуй" рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета
14:26 05.02.2021 (обновлено: 14:34 05.02.2021)
В Адыгее с беспилотника засняли слияние рек Белая и Жолобная. Их цвета сильно отличаются. Жолобная состоит из талого снега и принимает мутный оттенок, проходя через глиняные участки. Река Белая несёт родниковую воду. Они не смешиваются из-за скорости течения и разницы температур.