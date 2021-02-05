"Поцелуй" рек: слияние Белой и Желобной в Адыгее с высоты птичьего полета

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Адыгее с беспилотника засняли слияние рек Белая и Жолобная. Их цвета сильно отличаются. Жолобная состоит из талого снега и принимает мутный оттенок, проходя через глиняные участки. Река Белая несёт родниковую воду. Они не смешиваются из-за скорости течения и разницы температур.