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Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Ветреная морозная погода с температурой днем до минус 12-14 градусов, ночью до минус 17-19 градусов и без осадков ожидается в Москве на предстоящих выходных,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:54
2021-02-05T13:58
татьяна позднякова
арктика
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ветреная морозная погода с температурой днем до минус 12-14 градусов, ночью до минус 17-19 градусов и без осадков ожидается в Москве на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В эти выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, антициклон сам распространится с северо-западного сектора Арктики. В предстоящие выходные осадков не ожидается, ночи будут довольно морозные. Предстоящая ночь в Москве минус 15-17 градусов, по области 15-20. Дневная температура завтра в городе минус 10 - минус 12, по области минус 10 - минус 15", - сказала Позднякова.Также, по ее словам, сохранится довольно плотный северо-западный ветер, поэтому будет ощущение, что на улице стало очень холодно по сравнению с началом недели."В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но морозы могут еще усилиться, и минимальная и максимальная температуры могут оказаться на пару градусов ниже, чем в субботу", - сказала Позднякова.
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татьяна позднякова, арктика, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

13:54 05.02.2021 (обновлено: 13:58 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ветреная морозная погода с температурой днем до минус 12-14 градусов, ночью до минус 17-19 градусов и без осадков ожидается в Москве на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В эти выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, антициклон сам распространится с северо-западного сектора Арктики. В предстоящие выходные осадков не ожидается, ночи будут довольно морозные. Предстоящая ночь в Москве минус 15-17 градусов, по области 15-20. Дневная температура завтра в городе минус 10 - минус 12, по области минус 10 - минус 15", - сказала Позднякова.
Также, по ее словам, сохранится довольно плотный северо-западный ветер, поэтому будет ощущение, что на улице стало очень холодно по сравнению с началом недели.
"В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но морозы могут еще усилиться, и минимальная и максимальная температуры могут оказаться на пару градусов ниже, чем в субботу", - сказала Позднякова.
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