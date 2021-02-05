https://ria.ru/20210205/pogoda-1596169979.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Ветреная морозная погода с температурой днем до минус 12-14 градусов, ночью до минус 17-19 градусов и без осадков ожидается в Москве на предстоящих выходных,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:54

2021-02-05T13:54

2021-02-05T13:58

татьяна позднякова

арктика

москва

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ветреная морозная погода с температурой днем до минус 12-14 градусов, ночью до минус 17-19 градусов и без осадков ожидается в Москве на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В эти выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, антициклон сам распространится с северо-западного сектора Арктики. В предстоящие выходные осадков не ожидается, ночи будут довольно морозные. Предстоящая ночь в Москве минус 15-17 градусов, по области 15-20. Дневная температура завтра в городе минус 10 - минус 12, по области минус 10 - минус 15", - сказала Позднякова.Также, по ее словам, сохранится довольно плотный северо-западный ветер, поэтому будет ощущение, что на улице стало очень холодно по сравнению с началом недели."В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но морозы могут еще усилиться, и минимальная и максимальная температуры могут оказаться на пару градусов ниже, чем в субботу", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210205/zima-1596171089.html

арктика

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, арктика, москва, общество