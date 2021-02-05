https://ria.ru/20210205/pogoda-1596110071.html

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег

Облачная погода, кратковременный снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:02

2021-02-05T08:02

2021-02-05T08:02

погода

александр синенко (политик)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Температура в столице минус 9 - минус 11 градусов, в Подмосковье минус 8 - минус 13", - сказал Синенков.По его словам, за день выпадет незначительное количество осадков, в пределах 1-2 миллиметра.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210204/sneg-1596006614.html

https://ria.ru/20210204/moskva-1595955850.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье), общество