https://ria.ru/20210205/pogoda-1596110071.html
В Москве в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег
В Москве в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег
Облачная погода, кратковременный снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:02
2021-02-05T08:02
2021-02-05T08:02
погода
александр синенко (политик)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Температура в столице минус 9 - минус 11 градусов, в Подмосковье минус 8 - минус 13", - сказал Синенков.По его словам, за день выпадет незначительное количество осадков, в пределах 1-2 миллиметра.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20210204/sneg-1596006614.html
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погода, александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье), общество